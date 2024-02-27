Серия плей-офф КХЛ между московским и минским «Динамо» начнется 2 марта

Изначально серия должна была начаться 1 марта матчем на «ВТБ-Арене». Вторая игра также должна была пройти на домашнем стадионе бело-голубых 3 марта, в этот же день «ВТБ-Арена» должна принять матч 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Динамо» и «Локомотивом». Вторая игра серии между московским и минским «Динамо» пройдет 4 марта в Москве.