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13:23 (мск), источник: ТАСС

Серия плей-офф КХЛ между московским и минским «Динамо» начнется 2 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый матч серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским и минским «Динамо» стартует 2 марта в Москве. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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Источник: ХК "Динамо" Минск

Изначально серия должна была начаться 1 марта матчем на «ВТБ-Арене». Вторая игра также должна была пройти на домашнем стадионе бело-голубых 3 марта, в этот же день «ВТБ-Арена» должна принять матч 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Динамо» и «Локомотивом». Вторая игра серии между московским и минским «Динамо» пройдет 4 марта в Москве.

Первая игра серии стартует в 17:00 мск, вторая — в 19:30 мск. Третий и четвертый матчи серии состоятся в Минске 6 марта (начало — 19:10 мск) и 8 марта (начало — 17:10 мск). В случае необходимости пятый матч пройдет в Москве 10 марта (17:00 мск), шестой — в Минске 12 марта (19:10 мск), седьмой — в Москве 14 марта (19:30 мск).

Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ, набрав 98 очков. Минская команда заняла восьмое место в Западной конференции с 69 очками.

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