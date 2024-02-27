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13:39 (мск), источник: ТАСС

Воронин отметил игру молодежи «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Столичный клуб стал победителем регулярного чемпионата.

Динамо МКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин удовлетворен выступлением молодых игроков команды в регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) текущего сезона. Об этом Воронин рассказал ТАСС.

«Динамо» стало победителем регулярного чемпионата, выиграв Кубок континента. Это дает преимущество домашней площадки во всех сериях плей-офф. Одним из лучших бомбардиров команды является 23-летний Дмитрий Рашевский, набравший по системе «гол + пас» 43 очка (24 + 19).

«Хочу поздравить всех динамовских болельщиков с победой в регулярном чемпионате. Эмоции, конечно, приятные, но впереди нас ждет борьба за главный трофей — Кубок Гагарина, — сказал Воронин. — Отмечу, что наша команда прошла ровно все 68 матчей регулярного сезона, при этом не было длительных затяжных серий падений. Это большая заслуга всех: и игроков, и тренеров, и персонала».

«Отрадно, что серьезный вклад внесли и молодые игроки. Это наше будущее, и сейчас они показывают, что уже в ближайшее время готовы будут стать лидерами клуба и повести за собой “Динамо”, — добавил он.

Воронин рассказал о своей оценке работы тренерского штаба. «В прошлом сезоне наша команда обновилась серьезно, и мы заняли пятое место в Западной конференции. В этом году состав был усилен согласно пожеланиям Алексея Кудашова, после чего команда стала лучшей в регулярке. Я считаю, мы движемся в правильном направлении», — отметил он.

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