Воронин отметил игру молодежи «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин удовлетворен выступлением молодых игроков команды в регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) текущего сезона. Об этом Воронин рассказал ТАСС.

«Динамо» стало победителем регулярного чемпионата, выиграв Кубок континента. Это дает преимущество домашней площадки во всех сериях плей-офф. Одним из лучших бомбардиров команды является 23-летний Дмитрий Рашевский, набравший по системе «гол + пас» 43 очка (24 + 19).

«Хочу поздравить всех динамовских болельщиков с победой в регулярном чемпионате. Эмоции, конечно, приятные, но впереди нас ждет борьба за главный трофей — Кубок Гагарина, — сказал Воронин. — Отмечу, что наша команда прошла ровно все 68 матчей регулярного сезона, при этом не было длительных затяжных серий падений. Это большая заслуга всех: и игроков, и тренеров, и персонала».

«Отрадно, что серьезный вклад внесли и молодые игроки. Это наше будущее, и сейчас они показывают, что уже в ближайшее время готовы будут стать лидерами клуба и повести за собой “Динамо”, — добавил он.