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17:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Широков объяснил, за счёт чего «Автомобилист» может обыграть «Ак Барс»

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал, за счёт чего екатеринбургский клуб может обыграть «Ак Барс» в первом раунде плей-офф.

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Сергей Широков объяснил, за счёт чего «Автомобилист» может обыграть «Ак Барс» | Источник: Чемпионат.com

Первый матч серии плей-офф состоится в Казани 29 февраля.

«За счёт хорошей игры командной и если забьём больше голов. В плей-офф совсем другая игра, каждый будет биться в кость, кто сильнее, у кого команда более сплочённая, тот и победит», — цитирует Широкова ТАСС.

В сезонной серии регулярки между командами победу одержали казанцы со счётом 3−1. По итогам регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги команды заняли четвёртое и пятое места. Команды в таблице разделили лишь два очка. В прошедшей регулярке КХЛ Широков провёл 57 матчей, в которых набрал 27 (11+16) очков.

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