Кудашов назвал минское «Динамо» командой без слабых мест

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минское «Динамо» по игре является одним из лидеров Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и командой без слабых мест. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.

В первом раунде плей-офф московское «Динамо» сыграет с «Динамо» из Минска. Серия до четырех побед начнется 2 марта в столице России. По итогам регулярного чемпионата московское «Динамо» заняло первое место, белорусская команда стала восьмой в Западной конференции.

«Команда быстрая, агрессивная, с хорошим подбором игроков. Я считаю, команда без слабых мест. То, что они на каком-то этапе не добрали свои очки, — там и сборная играла, и были травмированные. Это команда, которая по игре точно является одним из лидеров нашего чемпионата. Мы понимаем, как они играют, и готовимся к этому», — отметил Кудашов.

«Первое место в регулярном чемпионате — это плоды работы всей организации. Та система, которая в последние годы выстроилась в “Динамо”, дала свой результат. Любой выигрыш придает уверенности, это позитив», — добавил главный тренер «Динамо».

Спортивный директор московской команды Алексей Сопин подчеркнул, что в клубе уже забыли о победе в регулярном чемпионате. «Я считаю, у нас опытные ребята, которые поиграли на Олимпиадах, чемпионатах мира, много кубков за плечами. Все понимают, что радоваться первому месту в регулярном чемпионате смысла нет, нужно готовиться дальше», — сказал Сопин.