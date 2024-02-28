Кудашов назвал минское «Динамо» командой без слабых мест
Белорусский клуб по игре является одним из лидеров КХЛ, считает главный тренер московского «Динамо».
Белорусский клуб по игре является одним из лидеров КХЛ, считает главный тренер московского «Динамо».
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минское «Динамо» по игре является одним из лидеров Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и командой без слабых мест. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
В первом раунде плей-офф московское «Динамо» сыграет с «Динамо» из Минска. Серия до четырех побед начнется 2 марта в столице России. По итогам регулярного чемпионата московское «Динамо» заняло первое место, белорусская команда стала восьмой в Западной конференции.
«Команда быстрая, агрессивная, с хорошим подбором игроков. Я считаю, команда без слабых мест. То, что они на каком-то этапе не добрали свои очки, — там и сборная играла, и были травмированные. Это команда, которая по игре точно является одним из лидеров нашего чемпионата. Мы понимаем, как они играют, и готовимся к этому», — отметил Кудашов.
«Первое место в регулярном чемпионате — это плоды работы всей организации. Та система, которая в последние годы выстроилась в “Динамо”, дала свой результат. Любой выигрыш придает уверенности, это позитив», — добавил главный тренер «Динамо».
Спортивный директор московской команды Алексей Сопин подчеркнул, что в клубе уже забыли о победе в регулярном чемпионате. «Я считаю, у нас опытные ребята, которые поиграли на Олимпиадах, чемпионатах мира, много кубков за плечами. Все понимают, что радоваться первому месту в регулярном чемпионате смысла нет, нужно готовиться дальше», — сказал Сопин.
Генеральный директор клуба Сергей Сушко заявил, что уверен в игроках команды в матчах плей-офф. «У нас в составе есть люди, которые решали судьбу Олимпиады за пять секунд. У нас есть люди, которые Кубок Стэнли завоевывали», — отметил Сушко.