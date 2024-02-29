В «Сибири» отчитались за провал, «Динамо» продлит контракт с Кудашовым. Итоги дня в хоккее

Завтра в Континентальной лиге стартует плей-офф, а сегодня клубы проводили открытые тренировки. Рассказываем о главных событиях дня в хоккее.

В «Сибири» рассказали о будущем команды после провала в регулярке КХЛ

Сергей Кривокрасов, который закончил сезон-2023/2024 в статусе исполняющего обязанности главного тренера «Сибири», высказался о своём желании продолжить работу в команде и подвёл итоги регулярки.

«Желание есть работать. Желание есть совершенствоваться однозначно. Поначалу было непривычно во многих моментах. Я отвечал за большинство, а когда у тебя другие обязанности — ты на многие вещи смотришь по-другому. Первый месяц был наполнен информацией со всех сторон. Считаю, что в целом мы показали хороший результат. Много мы не смогли поменять из того, что было наработано. Но как мы провели концовку сезона — показали хороший результат, парни заслуживают большего. Я сделал всё, что мог», — заявил исполняющий обязанности главного тренера новосибирцев.

В свою очередь, генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о своём будущем в клубе и заявил, что вскоре в команде определятся с главным тренером на будущий сезон.

«Пока никаких решений не принято, это решение попечительского совета. По поводу тренера — все члены попечительского совета понимают, что с этим тянуть нельзя», — сказал Фастовский.

Итоги дня в хоккее, главные новости, что произошло в КХЛ и НХЛ, 28 февраля 2024 года | Источник: photo.khl.ru

В «Динамо» скоро продлят контракт с главным тренером и лидерами команды

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о будущем нападающих бело-голубых Джордана Уила, Никиты Гусева и Эрика О’Делла.

«Что будет с Уилом, О’Деллом и Гусевым, чьи контракты истекают? Порадуем хорошими новостями в ближайшее время. Ещё до плей-офф? Мы постараемся», — сказал Сопин.

В свою очередь, генеральный директор бело-голубых Сергей Сушко рассказал про будущее главного тренера Алексея Кудашова в клубе.

«Я уже сказал в прошлый раз, что надо ждать новостей. Думаю, что скоро будут хорошие новости, которые порадуют всех наших болельщиков. Я думаю, что Алексея Николаевича Кудашова ждёт очень хорошее будущее в “Динамо” и всё будет нормально с его работой в клубе. Буквально подождите пару дней, и всё будет хорошо.

Продлим контракт ещё до плей-офф? Ребят, если я сейчас вам всё расскажу, а потом мы напишем новость, то она уже будет неинтересна, потому что вы нас опередите. Мы понимаем, что это ваша работа, но мы хотим, чтобы эта новость в первую очередь шла от нас. Всё будет здорово, но наберитесь терпения на буквально пару дней", — отметил Сушко.

Кручинин не будет играть в плей-офф

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, что Алексей Кручинин пропустит стартовые матчи команды в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 со СКА.

«Сергею Гончаруку и Максиму Летунову дали паузу по медицинским показателям, но оба будут играть в плей-офф. Данил Веряев и Игорь Ларионов-младший на подходе. Алексей Кручинин играть не будет», — сказал Ларионов.

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин на своей странице в социальной сети прокомментировал решение главного тренера нижегородцев.

«Хотел бы попросить всех болельщиков ХК “Торпедо” не обсуждать сейчас внутреннюю кухню команды, а бросить все силы на поддержку ребят! Команде нужна вашa поддержка! Только позитив и поддержка! Никаких конфликтов нет, чисто рабочие моменты! Давайте вместе верить в команду и болеть за ребят! Всем добра и здоровья», — написал Кручинин.

Хуснутдинов покинул «Сочи», форвард может присоединиться к «Миннесоте»

Ранее издание The Athletic заявляло, что Хуснутдинов готов присоединиться к «Миннесоте» вскоре после окончания своего сезона в Континентальной хоккейной лиге.

«Хоккейный клуб “Сочи” информирует, что контракт нападающего Марата Хуснутдинова истекает 30 апреля нынешнего года. Представитель хоккеиста обратился в клуб с просьбой досрочно расторгнуть контракт по инициативе игрока. В связи с неучастием ХК “Сочи” в розыгрыше Кубка Гагарина клуб счёл возможным удовлетворить эту просьбу», — сказано в сообщении клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате Хуснутдинов провёл 55 матчей и набрал 20 (6+14) очков.

Стали известны сроки возвращения Ковальчука в состав

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о сроках возвращения Ильи Ковальчука в состав красно-белых. Напомним, форвард пропустил три последние встречи московского клуба.

«Илья готовится, в ближайшее время он вернётся в состав. Некоторый отрезок времени он пропустил, и мы не хотим форсировать его восстановление. Думаю, что скоро мы его увидим. Хотим, чтобы Илья был готов к скоростному хоккею. Выпускать игрока просто так, чтобы он был, неправильно. Никто никого не хочет подставлять», — сказал главный тренер москвичей в преддверии серии с «Северсталью».

Напомним, Ковальчук дебютировал за «Спартак» в текущем сезоне 24 декабря. В нынешнем сезоне 40-летний нападающий провёл 20 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.