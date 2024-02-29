«Спартак» начнет без Ковальчука. Стартует первый раунд плей-офф КХЛ

1 марта на Востоке омский «Авангард» (2-е место в конференции) примет тольяттинскую «Ладу» (7), а магнитогорский «Металлург» (1) — хабаровский «Амур» (8). На Западе петербургский СКА (2) сыграет на своей арене с нижегородским «Торпедо» (7).

В первый день весны в Москве должна была начаться также серия между победителем Западной конференции московским «Динамо» (1) и минским «Динамо» (8). Однако КХЛ приняла решение перенести матчи противостояния на четные числа начиная с 2 марта. Сделано это было для того, чтобы хоккейный матч не пересекался по времени на «ВТБ-Арене» с игрой футбольного «Динамо», которая запланирована на 3 марта. Кроме того, 5 марта минская арена занята под концертное мероприятие, а москвичи играть в другом городе отказались.

Второй раунд будет перекрестным — команды с наиболее высоким номером посева из одной конференции сыграют с соперником с наиболее низким номером из другой.

Репетиция в ВХЛ

Предстоящий плей-офф станет для главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова первым в таком статусе, но ему уже приходилось выступать со «Спартаком» во втором этапе сезона. В 2019 году красно-белые выиграли у СКА два первых матча, но потом проиграли четыре подряд. Номинально командой руководил нынешний помощник Жамнова Игорь Уланов, но по сути главным тренером был именно Жамнов. На тот момент он был генменеджером клуба и стал руководить игрой команды еще с октября 2018 года после увольнения Вадима Епанчинцева.

В то время «Спартак» заходил в плей-офф, находясь в самом низу первой восьмерки. Сейчас красно-белые, если судить по игре в большей части регулярного чемпионата и результату, считаются в паре фаворитом и имеют в составе ударное звено. Однако «Северсталь» в заключительной части чемпионата разыгралась и стала одной из самой результативных команд, преодолев отметку в 200 шайб.

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 29.02.2024, 19:30 Спартак - Северсталь -

Ожидается, что за «Спартак» в первых матчах не сыграет Илья Ковальчук. 40-летний форвард дебютировал за красно-белых в КХЛ в середине декабря и пока не оправдывает надежд, связанных с его опытом и умением выходить на ударную позицию, а также точным броском, в том числе в большинстве. Без Ковальчука в последних играх красно-белые не раз реализовывали лишнего.

На открытой тренировке Ковальчук тренировался с теми, кто в первом матче не должен сыграть, — с только восстановившимся от травмы Джо Кином, Александром Бурмистровым и Никитой Сусуевым. По завершении матча с «Северсталью» в Москве в регулярке Жамнов сообщил, что у Ковальчука микротравма, а после открытой тренировки отметил, что игроку надо быть готовым к скоростному хоккею и его восстановление не форсируется. Ковальчук же сказал, что готов сыграть на 100%.

И «Спартак», и «Северсталь» помимо стремления к игре в атаке и высоким скоростям объединяет наличие в списке травмированных вратарей: у красно-белых, похоже, до конца сезона выбыл Патрик Рибар, а у череповецкой команды повреждения есть у Константина Шостака и Дмитрия Шугаева. Если у «Северстали» понятно, что в воротах появится Александр Самойлов, то у «Спартака» тренерский штаб будет выбирать между Андреем Кареевым и Дмитрием Николаевым, завершавшим регулярный сезон.

Интересно, что раньше основных команд в плей-офф Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги вступили их фарм-клубы «Химик» и воронежский «Буран», которые одержали по две победы друг над другом. «За парой “Спартак” — “Северсталь” будет интересно посмотреть, ожидаю интересной, боевой игры. Обе команды играют в атакующий хоккей», — сказал ТАСС главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 2.03.2024, 17:00 Динамо М - Динамо Мн -

Железнодорожный вояж «Торпедо»

У получившего на день больше возможности отдохнуть и восстановиться московского «Динамо» из основных игроков травмирован по-прежнему канадец Седрик Паккетт, до повреждения игравший в тройке с лучшим бомбардиром сезона Никитой Гусевым. На открытой тренировке бело-голубых Пакетт тренировался на льду, но пока он находится в списке травмированных.

«Я думаю, что есть большая вероятность [увидеть Пакетта в серии], — сказал главный тренер “Динамо” Алексей Кудашов. — Для меня неожиданно, что все затянулось. Я думал, что он раньше будет [готов]».

Очевидно, что на пике формы сейчас находится Гусев, однако не ясно, сумеет ли он также успешно сыграть в оставшейся части сезона. «В плей-офф игры кость в кость, ты играешь с одной и той же командой, и к третьей игре все знают твои мельчайшие движения», — отметил Рябыкин. У «Динамо» также не совсем понятно, кто из вратарей начнет плей-офф. Из последних четырех матчей по две игры провели Илья Коновалов и заявивший о себе только в этом сезоне Максим Моторыгин, он отыграл последние две встречи, включая матч с ЦСКА.

На Востоке ощутимо преимущество в своих парах у «Салавата Юлаева», «Авангарда», «Металлурга» и «Ак Барса». В Западной конференции с разным багажом в плане очков и качества игры к очной серии подходят СКА и «Торпедо». Армейцы набрали хорошую форму и пока даже не смущает их поражение в последнем матче регулярного сезона дома от «Куньлунь Ред Стар». К тому же пока свою роль, видимо, играет и магия новой «СКА-Арены», собирающей аншлаги даже на проходные игры.

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 1.03.2024, 19:30 СКА - Торпедо -

Нижегородцы же потерпели семь поражений подряд, и такая серия может в отрицательную сторону сказаться на психологии молодой команды, которой может не хватить опытных игроков в лице выведенного Игорем Ларионовым из основы Антона Сизова и бывшего капитана команды Алексея Кручинина. Возможно, дополнительной возможностью сплотиться станет 15-часовая поездка команды из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург на поезде. «Очень тяжело верится, что по щелчку все может поменяться, поскольку игру потерять очень легко, а найти — очень тяжело, и если только через работу, если ребята будут выкладываться на 120%, то шансы есть», — рассказал о шансах «Торпедо» Рябыкин.