ЦСКА начинает защиту Кубка Гагарина: стартует розыгрыш плей-офф КХЛ

Стартует 16-й розыгрыш Кубка Гагарина. О всех парах и ключевых отличиях турнира — в материале РИА Новости Спорт.

Перекрестный плей-офф как попытка привлечь интерес

Розыгрыш Кубка Гагарина — 2024 пройдет с 29 февраля по 29 апреля. Новый турнир будет отличаться от прежних особенным форматом. Ранее СМИ и болельщики регулярно сетовали на предсказуемость решающих пар. В первую очередь это касалось финала Запада, где последние пять сезонов подряд встречались московский ЦСКА и петербургский СКА. Нередко высказывалась идея развести оба клуба. В итоге КХЛ ввела систему перекрестного плей-офф.

Первый раунд пройдет по стандартной схеме в рамках конференций. Со второго раунда будет произведено разделение на две группы. В первой лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертым клубом Востока, второй по посеву коллектив Востока встретится с третьим по силе соперником с Запада.

На стадии полуфиналов победители пар сыграют между собой. Во второй группе первая команда Востока сойдется с четвертым клубом Запада, второй коллектив Запада — с третьим по посеву соперником с Востока. Победители пар тоже сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев производиться не будет. Благодаря новой системе в финале Кубка Гагарина могут сыграть клубы из одной конференции.

Динамовское противостояние

Московское «Динамо» на самом финише регулярного чемпионата вырвалось на первую строчку сводной турнирной таблицы и впервые с сезона-2013/14 завоевало Кубок континента. Став лучшей командой Западной конференции, коллектив Алексея Кудашова получил в соперники еще одно «Динамо» — минское. За всю историю КХЛ обе команды встречались в плей-офф лишь однажды: в сезоне-2011/12 победу в четырех матчах серии одержали москвичи, которые по итогам сезона завоевали свой первый Кубок Гагарина.

В регулярном сезоне-2023/24 КХЛ соперники провели четыре очных матча, все завершились в пользу московского «Динамо» с общим счетом 12:4. Последний раз главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов обыгрывал Алексея Кудашова в октябре 2019 года, когда специалисты возглавляли «Ак Барс» и СКА соответственно.

«Торпедо» попрощалось с опытными бойцами

СКА, уступив в заключительном матче регулярного чемпионата «Куньлунь Ред Стар», упустил возможность занять первое место и остался на второй строчке. Соперника по первому раунду плей-офф подопечные Романа Ротенберга узнали заочно. Им мог стать как ЦСКА, так и «Торпедо». В итоге седьмую строчку конференции заняли нижегородцы. Соперники сойдутся в плей-офф второй год подряд. В прошлом сезоне сильнее оказались петербуржцы: армейцы с Невы всухую обыграли «Торпедо» во втором раунде (4−0).

К новому противостоянию СКА подходит в ранге безоговорочного фаворита. На протяжении большей части сезона команда Ротенберга выглядела стабильнее и увереннее. Также петербуржцы обладают более богатым подбором игроков. «Торпедо» же утратило оптимальный состав: вкупе с травмированными лидерами главный тренер Игорь Ларионов еще в середине января убрал из играющего состава опытного защитника Антона Сизова. А перед серией против СКА специалист применил те же меры по отношению к одному из главных форвардов команды — Алексею Кручинину.

«Локомотив» вновь попробует лишить ЦСКА титула

«Локомотив» и ЦСКА встречались друг с другом последние три розыгрыша плей-офф. Все три кубковых противостояния завершились в пользу армейцев. В новом сезоне соперники вновь сойдутся. По мнению СМИ и болельщиков, в лучшей позиции находятся ярославцы.

Команда Игоря Никитина провела регулярный сезон на порядок лучше подопечных Сергея Федорова как по результату, так и по составу игры. В связи с этим железнодорожники полны решимости прервать неудачную тенденцию и лишить ЦСКА чемпионского титула, который принадлежит армейцам два последних сезона.

Непредсказуемое противостояние «Спартака» и «Северстали»

Московский «Спартак» впервые с сезона-2021/22 сыграет в плей-офф КХЛ. Соперником «красно-белых» стала череповецкая «Северсталь». Серия клубов рассматривается как противостояние тренеров-дебютантов и активно атакующих команд. Алексей Жамнов и Леонид Козырев проводят первые сезоны в статусе главных тренеров клубов КХЛ, для них самостоятельная работа в плей-офф лиги будет новинкой. Небольшую фору перед визави имеет Жамнов: нынешний рулевой «Спартака» уже исполнял обязанности главного тренера «красно-белых» в Кубке Гагарина — 2019, когда московский клуб уступил СКА в первом раунде (2−4).

Обе команды являются проповедниками атакующего стиля. Им удалось преодолеть отметку в 200 заброшенных шайб в регулярном сезоне, на двоих они организовали 436 голов. Из четырех очных встреч в чемпионате три остались за «Спартаком». Однако их пара является одной из самых непредсказуемых в первом раунде плей-офф.

«Металлург» пройдет проверку перелетом на Дальний Восток

В последнем матче регулярного чемпионата магнитогорский «Металлург» неосновным составом обыграл омский «Авангард» и занял итоговое первое место в Восточной конференции. Благодаря этому команда Андрея Разина получила в соперники хабаровский «Амур». Заочно фаворитом противостояния считается «Магнитка», однако в пользу «Амура», попавшего в плей-офф КХЛ впервые за шесть лет, говорят два момента.

Во-первых, подопечные Андрея Мартемьянова набрали впечатляющий ход непосредственно к началу розыгрыша Кубка Гагарина. Во-вторых, особую роль могут сыграть непростые в плане физических нагрузок и адаптации перелеты в Хабаровск.

Способна ли «Лада» еще на одну сенсацию?

«Лада» в первый же сезон после возвращения в КХЛ оформила выход в плей-офф, что стало для большинства хоккейных обозревателей сенсацией. У тольяттинцев собралась абсолютно новая команда вместе с тренерским штабом, который возглавляет Олег Браташ. Не исключено, что «Лада» преподнесет сюрприз и «Авангарду», который знаменит своей результативной тройкой Ткачев — Спунер — Буше и отсутствием аналогичной силы в других сочетаниях.

Простой путь для Уфы?

«Салават Юлаев» получил в первом раунде плей-офф одного из самых удобных для себя соперников. Уфимцы более двух лет не проигрывали челябинскому «Трактору». По ходу прошедшего регулярного чемпионата команда Виктора Козлова выиграла у подопечных Алексея Заварухина. Причем обе победы оказались «сухими».

Преимуществом «Салавата» должна стать вратарская линия. Голкипер Александр Самонов сыграл определяющую роль в успехах команды в сезоне. Он же называется экспертами лучшим вратарем чемпионата, а также претендентом на звание самого ценного игрока (MVP).

«Ак Барс» в ожидании лидеров

Для казанского «Ак Барса» прошедший регулярный сезон КХЛ стал неоднозначным. Команда Зинэтулы Билялетдинова попала под волну критики — например, из-за стиля игры. Аналогичная ситуация обстоит и с соперниками казанцев — екатеринбургским «Автомобилистом». По оценкам СМИ, их пара может стать наименее привлекательной на Востоке.

Изменить ситуацию может выступление звезд «Ак Барса», возвращения в состав которых ожидают в ближайшее время. А именно — Александра Радулова и Дмитрия Яшкина, пропустившего три месяца из-за серьезной травмы. Как раз в первом из четырех очных матчей в регулярном сезоне с «Автомобилистом» ведущий центрфорвард казанцев и получил повреждение.