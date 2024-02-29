Экс-генменеджер «Йокерита» Курри: СМИ оказывали на нас давление за связь с Россией

«Все решения [относительно клуба] принимались самостоятельно в Финляндии и только ради хоккея. Нас никто ни разу не направлял. Мы дали возможность развиваться игрокам.



СМИ оказывали на нас давление (за связь с Россией), и когда ты принимаешь его, то остаёшься практически один. Нет никаких возможностей на это ответить. Я думаю, что это был перебор. Однако я понимаю ситуацию, обвинять было легко.



Мой уход из клуба? Это было довольно неприятно и похоже на суровый приговор. После этого легко стать мудрым. Мы сделали много хорошего для финского хоккея. Всегда мы в первую очередь думали о спорте», — приводит слова Курри Iltalehti.