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16:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-генменеджер «Йокерита» Курри: СМИ оказывали на нас давление за связь с Россией

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли и бывший генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал давление со стороны СМИ во время своей работы в клубе.

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Экс-генменеджер «Йокерита» Курри: СМИ оказывали на нас давление за связь с Россией | Источник: Чемпионат.com

«Все решения [относительно клуба] принимались самостоятельно в Финляндии и только ради хоккея. Нас никто ни разу не направлял. Мы дали возможность развиваться игрокам.

СМИ оказывали на нас давление (за связь с Россией), и когда ты принимаешь его, то остаёшься практически один. Нет никаких возможностей на это ответить. Я думаю, что это был перебор. Однако я понимаю ситуацию, обвинять было легко.

Мой уход из клуба? Это было довольно неприятно и похоже на суровый приговор. После этого легко стать мудрым. Мы сделали много хорошего для финского хоккея. Всегда мы в первую очередь думали о спорте», — приводит слова Курри Iltalehti.

«Йокерит» выступал в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2014/2015 по сезон-2021/2022.

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