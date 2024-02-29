Комментатор Батрак рассказал, за счёт чего минское «Динамо» может обыграть московское

«Я думаю, что для минчан здесь один вариант: если “зубры” смогут напугать соперников. Мне кажется, что этот перенос стартового матча с первого дня плей-офф на третий показывает уверенность москвичей, мол без проблем быстро выиграем и не имеет значения когда. Я думаю, что у московского “Динамо” есть хорошая уверенность в себе, но, как бывает, в плей-офф команда, сеянная выше, может испугаться ниже сеянную.



В каком случае это может быть? Очень тяжёлый первый матч или вообще победа Минска и то же самое во второй игре в Москве. Или один хороший матч в Москве и победа в третьей игре в Минске. Я думаю, что в такой ситуации московское “Динамо” может дрогнуть.



Если бы минское “Динамо” играло против СКА снова, то я уверен, что белорусы выходили бы на матч, как на межгалактическую битву. К московскому “Динамо” таких сильных чувств нет, но их нужно будет найти самим, чтобы рассчитывать на борьбу. Если минчане смогут запугать московское “Динамо”, то шансы на длинную серию есть», — сказал Батрак «Чемпионату».