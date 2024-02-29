«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче плей-офф КХЛ

Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

ТАСС, 29 февраля. Челябинский «Трактор» со счетом 3:2 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Уфа-Арене» в присутствии 8 498 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Шаров (5-я минута), Альберт Яруллин (29) и Григорий Дронов (58). У проигравших отличились Данил Башкиров (38) и Михаил Науменков (40).

«Салават Юлаев» занял третье место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Трактор» завершил турнир на шестой строчке.