Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Северсталь
20
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Автомобилист
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
ЦСКА
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
23
Хоккей. НХЛ
1.03
Бостон
Вегас
Хоккей. НХЛ
1.03
Детройт
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.03
Коламбус
Каролина
Хоккей. НХЛ
1.03
Тампа-Бэй
Баффало
Хоккей. НХЛ
1.03
Торонто
Аризона
Хоккей. НХЛ
1.03
Флорида
Монреаль
Хоккей. НХЛ
1.03
Даллас
Виннипег
Хоккей. НХЛ
1.03
Нэшвилл
Миннесота
Хоккей. НХЛ
1.03
Чикаго
Колорадо
Хоккей. НХЛ
1.03
Ванкувер
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
1.03
Сиэтл
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
1.03
Сан-Хосе
Анахайм
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Салават Юлаев
Трактор
23
26.02
Торпедо
Лада
ОТ
45
26.02
Спартак
Динамо Мн
24
26.02
Куньлунь РС
Витязь
ОТ
21
26.02
Динамо М
ЦСКА
ОТ
43
26.02
Ак Барс
Адмирал
42
26.02
Трактор
Амур
ОТ
43
26.02
Металлург Мг
Авангард
31
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:32 (мск), источник: ТАСС

«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Челябинска.

Салават Юлаев
ТракторКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

ТАСС, 29 февраля. Челябинский «Трактор» со счетом 3:2 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Уфа-Арене» в присутствии 8 498 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Шаров (5-я минута), Альберт Яруллин (29) и Григорий Дронов (58). У проигравших отличились Данил Башкиров (38) и Михаил Науменков (40).

«Салават Юлаев» занял третье место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Трактор» завершил турнир на шестой строчке.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Трактора». Второй матч противостояния пройдет 2 марта в Уфе.

Салават Юлаев
2:3
0:1, 2:1, 0:1
Трактор
 Игнатов: тема "Русского вызова" дает простор фантазии
"Я бы не сказал, что мне было страшно приезжать в Россию"
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь