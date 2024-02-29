Вместимость «СКА-Арены» увеличили до 22 300 человек
Первый матч КХЛ на новой арене прошел 11 февраля.
Первый матч КХЛ на новой арене прошел 11 февраля.
МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вместимость «СКА-Арены» перед началом плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) увеличена на 800 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СКА.
«Вместимость “СКА-Арены” увеличена до 22 300 человек», — сообщил собеседник агентства.
Ранее вместимость арены составляла 21,5 тыс. человек. При этом на первом матче КХЛ на «СКА-Арене» с «Сочи», который прошел 11 февраля, количество зрителей составило 23 745 человек с учетом аккредитованных на игру гостей клубов, семей и родственников игроков, волонтеров и тех, кто также работал на игре. Это позволило установить мировой рекорд по посещаемости хоккейных матчей на закрытых хоккейных аренах.
В 2009 году на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго» и «Калгари», который прошел в Чикаго на арене «Юнайтед-Центр», присутствовали 22 146 зрителей. На хоккейных играх «Юнайтед-Центр» вмещает 19 717 зрителей без учета стоячих мест, с их учетом дворец может вместить до 22 428 зрителей.