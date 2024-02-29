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21:56 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Локомотив
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 февраля. Московский ЦСКА со счетом 4:0 обыграл ярославский «Локомотив» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-2000» в Ярославле в присутствии 7 221 зрителя.

Заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (6-я минута), Антон Слепышев (18), Никита Нестеров (32) и Виталий Абрамов (38). Вратарь ЦСКА Иван Федотов отыграл матч «на ноль», отразив 38 бросков.

«Локомотив» по итогам регулярного чемпионата занял 3-е место в таблице Западной конференции. ЦСКА завершил турнир на 6-й строчке. В последних трех розыгрышах плей-офф ЦСКА и «Локомотив» встречались трижды — один раз в первом раунде и дважды во втором. Армейцы во всех трех противостояниях оказались сильнее.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА, который завоевал Кубок Гагарина в двух последних розыгрышах (2022, 2023). Второй матч противостояния пройдет 2 марта в Ярославле.

Локомотив
0:4
0:2, 0:2, 0:0
ЦСКА
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