ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 29 февраля. Московский ЦСКА со счетом 4:0 обыграл ярославский «Локомотив» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-2000» в Ярославле в присутствии 7 221 зрителя.

Заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (6-я минута), Антон Слепышев (18), Никита Нестеров (32) и Виталий Абрамов (38). Вратарь ЦСКА Иван Федотов отыграл матч «на ноль», отразив 38 бросков.

«Локомотив» по итогам регулярного чемпионата занял 3-е место в таблице Западной конференции. ЦСКА завершил турнир на 6-й строчке. В последних трех розыгрышах плей-офф ЦСКА и «Локомотив» встречались трижды — один раз в первом раунде и дважды во втором. Армейцы во всех трех противостояниях оказались сильнее.