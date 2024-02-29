«Спартак» начал плей-офф КХЛ с победы над «Северсталью»
Встреча завершилась со счетом 3:2.
Спартак
СеверстальКХЛ: таблица и календарь
Встреча завершилась со счетом 3:2.
МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:2 дома обыграл череповецкую «Северсталь» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 8 048 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (7-я минута), Егор Савиков (9) и Михал Чайковски (17). У проигравших отличились Кирилл Пилипенко (17) и Данил Аймурзин (49).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Спартака». Красно-белые по итогам регулярного чемпионата заняли 4-е место в Западной конференции. «Северсталь» закончила турнир на 5-й строчке.
Второй матч серии пройдет 2 марта в Москве.