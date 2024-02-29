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22:05 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» начал плей-офф КХЛ с победы над «Северсталью»

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Спартак
СеверстальКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:2 дома обыграл череповецкую «Северсталь» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 8 048 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (7-я минута), Егор Савиков (9) и Михал Чайковски (17). У проигравших отличились Кирилл Пилипенко (17) и Данил Аймурзин (49).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Спартака». Красно-белые по итогам регулярного чемпионата заняли 4-е место в Западной конференции. «Северсталь» закончила турнир на 5-й строчке.

Второй матч серии пройдет 2 марта в Москве.

Спартак
3:2
3:1, 0:0, 0:1
Северсталь
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