ЦСКА вернулся, чтобы побеждать? Плей-офф КХЛ начался с «сухаря» Федотова | Источник: Спорт РИА Новости

Очередной розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги стартовал. Первый игровой день Кубка Гагарина ознаменовался четырьмя матчами и рядом сенсаций. О главных событиях старта первого раунда турнира — в материале РИА Новости Спорт.

«Трактор» едва не выстрелил себе в ногу

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 29.02.2024, 17:00 Салават Юлаев 2 Трактор 3

Игровой день открылся матчем в Уфе, где местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». По всем прогнозам именно уфимцы являются фаворитами противостояния. По мнению некоторых обозревателей, даже безоговорочным. Однако уже в первом матче серии подопечные Виктора Козлова оступились.

Уже на пятой минуте встречи «Трактор» открыл счет, а к середине второго периода челябинцы свое преимущество удвоили благодаря мощному выстрелу Альберта Яруллина. Не помог «Салавату» даже Александр Самонов. Голкипер уфимцев, который многими называется лучшим вратарем сезона-2023/24, проявил себя не так надежно, как может. Подвела хозяев и дисциплина: под занавес первой 20-минутки Данил Алалыкин умудрился схватить пять минут штрафа за атаку в область головы и шеи.

Перспективы «СЮ» вернуться в игру казались сомнительными, однако команда Козлова все-таки смогла этого добиться. Во многом благодаря сопернику. После гола Данилы Башкирова под занавес второго периода тренерский штаб «Трактора» зачем-то взял запрос на предмет помехи вратарю, которой не было и близко. В итоге гол был признан хорошим, а челябинцы получили малый штраф за задержку игры. В меньшинстве же гости пропустили вновь. Итог матча в любом случае получился бы драматичным, но для большего эффекта победу забрал «Трактор». Менее чем за три минуты до конца основного времени Григорий Дронов добыл для челябинцев важную победу на старте серии.

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«Локомотив» вновь испугался ЦСКА

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 29.02.2024, 19:30 Локомотив 0 ЦСКА 4

Одним из главных противостояний первого раунда плей-офф КХЛ является битва «Локомотива» и ЦСКА. Ярославские «железнодорожники» уже четвертый сезон подряд встречаются с армейцами и всякий раз проигрывают московскому клубу, из-за чего о «Локо» уже сложился стереотип как о команде, которая боится ЦСКА. И хотя Игорь Никитин вместе с его подопечными говорят иначе, их первый же очный матч в серии получил новый аргумент в пользу этого мнения.

Об итогах матча все стало понятно уже после первого периода, по итогам которого ЦСКА вел со счетом 2:0. Наконец-то у армейцев проявили себя те, кого принято называть лидерами команды. На протяжении всего регулярного сезона они преимущественно пребывали в тени, но на старте плей-офф выстрелили моментально. Михаил Григоренко счет открыл, а Антон Слепышев его увеличил. Во втором же периоде «Локомотив» утратил даже теоретические шансы вернуться в игру, когда дуплетом выстрелили Никита Нестеров и Виталий Абрамов.

В дополнение к яркой игре лидеров не менее огненно выступил Иван Федотов. Голкипера ЦСКА, ставшего одним из главных ньюсмейкеров российского хоккея еще до старта сезона, по ходу сезона не критиковал только ленивый. Но сегодня всем критикам рты были закрыты. 38 сейвов и мощнейший «сухарь» в первом же матче плей-офф! Такого камбэка лучшего вратаря сезона-2021/22 ждали, наверное, все болельщики ЦСКА.

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«Спартак» прибил «Северсталь» в дебюте, но едва не упустил победу

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 29.02.2024, 19:30 Спартак 3 Северсталь 2

Самая результативная игра ожидаемо случилась в столице России, где встречались самые яркие и атакующие клубы КХЛ. «Спартак» и «Северсталь» еще в «регулярке» на двоих забросили 436 шайб. «Авоську» настреляли они и в первом же очном матче.

Уже в середине первого периода на табло горели 3:0 в пользу «красно-белых». Мощно проявила себя главное звено «Спартака», являющееся, по мнению многих, лучшим во всей лиге. Сначала Павел Порядин реализовал дуэль у голкипера «Северстали» после изящного паса от Николая Голдобина, затем Голди ассистировал Егору Савикову, а следом Александра Самойлова прошил и Михал Чайковски. Преимущество «Спартака» по игре и счету было неоспоримым. Но только до тех пор, пока гости не отыграли одну шайбу.

Гол Кирилла Пилипенко придала важный импульс команде Андрея Козырева на оставшиеся два периода основного времени, когда «Спартак» был вынужден удаляться раз за разом. Постоянная игра в меньшинстве полностью сбила «красно-белым» ритм и прибавила работы Дмитрию Николаеву. Голкипер москвичей исполнил ряд изящных сейвов. Именно его игра позволила «Спартаку» избежать фиаско. Из 31 броска он пропустил только два и сделал большую заявку на то, чтобы стать полноценным первым вратарем команды на весь плей-офф.

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Шипачев не спас «Ак Барс» от провала

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 29.02.2024, 19:30 Ак Барс 1 Автомобилист 2

Едва ли не главную сенсацию игрового дня преподнес «Автомобилист». «Ак Барс» накануне старта серии наконец-то вывел Дмитрия Яшкина из списка травмированных. Однако первый матч противостояния звездный форвард казанцев был вынужден пропустить.

Возможно, мастерства Яшкина «Ак Барсу» и не хватило. Особенно в самом дебюте встречи. Первый период казанцы откровенно провалили, пропустив дважды подряд. Сергей Широков свой 800-й матч в карьере в КХЛ отметил эффектнейшим голом после точного броска с острого угла, а следом за ним отличился Ник Эберт. Лишь к концу встречи Вадим Шипачев реализовал большинство, но гола главного бомбардира современности в КХЛ оказалось недостаточно для спасения «Ак Барса».

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