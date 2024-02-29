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29 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Локомотива» выругался матом после поражения в матче плей-офф с ЦСКА

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин выругался матом после поражения в стартовом матче серии ⅛ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Тренер «Локомотива» выругался матом после поражения в матче плей-офф с ЦСКА | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В прошлом сезоне «Локомотив» в первом матче Кубка Гагарина уступил подмосковному «Витязю». Также железнодорожники три сезона подряд завершали свое выступление в плей-офф после серий с ЦСКА.

«ЦСКА играл в плей-офф, а мы не играли в плей-офф. Здесь не играют, тут сражаются. Почему второй год проигрываем первым матч? Мне второй год подряд с “Витязем” не интересно. Мне ….. третий год с ЦСКА интересно. Поэтому мы должны увидеть другую команду на следующей игре. Без разницы, где ты не сражаешься — в обороне или в атаке», — сказал Никитин на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале «Локомотива».

Второй матч серии до четырех побед пройдет в Ярославле 2 марта.

Локомотив
0:4
0:2, 0:2, 0:0
ЦСКА
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