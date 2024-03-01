Ненавидел СССР и презирал коммунизм, но приехал в Россию за большими деньгами. История о великом Ягре

Яромир Ягр абсолютно точно является одним из величайших хоккеистов в истории КХЛ. Большинство болельщиков наверняка помнят легендарного форварда по выступлениям за «Авангард» в 2008—2011 годах. А ведь впервые Яромир приезжал в Россию еще раньше — во времена Суперлиги. А если быть точнее, в сезоне-2004/05, когда за океаном грянул локаут и многие мировые звезды приехали играть в Россию. Но почему легендарный чешский форвард выбрал именно клуб из сибирского города, а не команду из центральной части страны? Сейчас все расскажем.

Когда грянул локаут, Яромир Ягр делил звание самого высокооплачиваемого хоккеиста НХЛ со звездой «Колорадо» Петером Форсбергом — оба получали по $11 млн в год. Как только стало известно о том, что сезон может не состояться, Ягр сразу уехал играть за родной «Кладно». Как и многие другие хоккеисты, великий чех полагал, что локаут продлится недолго. Поэтому выступал за команду на благотворительных началах.

С течением времени Ягр начал понимать, что локаут может затянуться надолго. Поэтому чех дал своему агенту команду подыскивать другой клуб. Во-первых, Яромир хотел заработать денег. А во-вторых, чемпионат Чехии — не самое конкурентное соревнование в сравнении с НХЛ.

«Ведь я приехал в Чехию помочь родной команде абсолютно бесплатно и никому не обещал, что останусь там до конца сезона. Договоренность была такова, что, если мне поступит интересное предложение, я буду вправе его принять», — говорил Яромир.

В «Кладно» Ягр показал себя во всей красе — в 17 матчах он набрал 28 очков. Неудивительно, что за одной из главных звезд той НХЛ выстроилась целая очередь из клубов. Но больше всего повезло «Авангарду» — 7 ноября 2004 года Яромир поставил подпись под контрактом с действующими чемпионами России. Для абсолютного большинства болельщиков по всему миру эта новость стала настоящей бомбой. Многие были убеждены, что если уж Ягр и поедет в Россию, то только в центральную ее часть — в Москву или Санкт-Петербург.

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Невозможно было представить, что легенда «Питтсбурга» согласится на переезд в морозную Сибирь. Однако уже на следующий день стало ясно, что это правда. Президент «Авангарда» Константин Потапов рассказывал, что переговоры с чехом продлились всего 2 дня. Они проходили в Праге.

«Переговоры прошли в теплой и дружественной обстановке, никаких проблем не возникло. О приглашении Ягра мы всерьез задумались примерно месяц назад. Подобный вариант стал возможен благодаря поддержке председателя попечительского совета “Авангарда” Леонида Полежаева. С Яромиром заключен страховочный контракт. Если в НХЛ завершится локаут, то он отправится за океан», — рассказывал функционер омичей.

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Как оказалось позже, решающим фактором переезда Ягра в Омск стало мнение двух его партнеров по «Кладно» — Павла Патеры и Мартина Прохазки. Оба ранее играли в «Авангарде» и остались довольны тем периодом своей карьеры. Павел и Мартин были в восторге от города и уровня организации в «Ястребах», поэтому посоветовали Ягру сделать выбор именно в пользу этого варианта. И, кажется, Яромир нисколько не пожалел о своем решении.

Чех быстро адаптировался к жизни в России и регулярно выдавал матч-концерты. В том сезоне 68-й номер набрал 38 очков в 32 матчах регулярки, а в плей-офф на его счету 14 баллов в 11 встречах. Однако даже с такой звездой в составе «Ястребы» не добрались до финала плей-офф и вылетели от московского «Динамо». А Ягр, влюбившись в Омск и «Авангард», вернулся туда спустя несколько лет и провел там целых 3 сезона. Но это уже другая история.

Сейчас странно вспоминать, что один из величайших легионеров в истории КХЛ ненавидел Советский Союз и открыто выражал недовольство идеями коммунизма. Такое отношение Ягра к СССР было обусловлено драматичной историей его дедушек, которых арестовали после ввода военного контингента стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

«Не скрою, в свое время я открыто заявлял о том, что не люблю Советский Союз и не согласен с существующим там режимом. Но это было связано с объективными причинами. В 1968 году после известных событий оба моих деда были отправлены в тюрьму как противники коллективизации. За годы заключения они заработали по целому букету болезней, которые впоследствии стали причиной их смерти. Единственный положительный момент во всем этом — встреча моих родителей, которые познакомились у дверей тюрьмы, куда приносили передачи для своих отцов», — рассказывал двукратный обладатель Кубка Стэнли.