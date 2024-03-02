В «Барысе» рассказали, с кем из игроков клуб расстанется

«У нас с девятью хоккеистами есть действующие контракты. Прощаться будем со многими, но после 30 апреля. Как уже говорили, в приоритете интересы сборной Казахстана. Наших оставляем, кто входит в костяк. По остальным будем вести переговоры. Придет новый тренер, мы ему дадим кандидатов. Скажет, что нужно двух центральных, мы ему дадим десять и скажем — выбирай», — приводит его слова пресс-служба столичного клуба.

Также Иванищев высказался о будущем канадского вратаря Эдварде Паскуале:

«Паскуале не очень удачно сыграл в этом сезоне, хотя он считается топовым вратарем. На данный момент у него еще год контракта есть. Сейчас на рынке вратарей не так много. Многие клубы так говорят, и это видно. Так что по нему вопрос открытый. Мы ждем назначения тренерского штаба».