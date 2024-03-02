Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон
Филадельфия
01
Хоккей. НХЛ
1-й период
Оттава
Аризона
02
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Нью-Джерси
Хоккей. КХЛ
1.03
СКА
Торпедо
25
Хоккей. КХЛ
1.03
Металлург Мг
Амур
21
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. КХЛ
1.03
Авангард
Лада
51
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
1.03
СКА
Торпедо
25
1.03
Металлург Мг
Амур
21
1.03
Авангард
Лада
51
29.02
Спартак
Северсталь
32
29.02
Ак Барс
Автомобилист
12
29.02
Локомотив
ЦСКА
04
29.02
Салават Юлаев
Трактор
23
26.02
Торпедо
Лада
ОТ
45
Хоккей. КХЛ. Все результаты
02:27 (мск), источник: Vesti.kz

В «Барысе» рассказали, с кем из игроков клуб расстанется

Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев рассказал, с кем из хоккеистов и когда клуб расстанется, передают Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

«У нас с девятью хоккеистами есть действующие контракты. Прощаться будем со многими, но после 30 апреля. Как уже говорили, в приоритете интересы сборной Казахстана. Наших оставляем, кто входит в костяк. По остальным будем вести переговоры. Придет новый тренер, мы ему дадим кандидатов. Скажет, что нужно двух центральных, мы ему дадим десять и скажем — выбирай», — приводит его слова пресс-служба столичного клуба.

Также Иванищев высказался о будущем канадского вратаря Эдварде Паскуале:

«Паскуале не очень удачно сыграл в этом сезоне, хотя он считается топовым вратарем. На данный момент у него еще год контракта есть. Сейчас на рынке вратарей не так много. Многие клубы так говорят, и это видно. Так что по нему вопрос открытый. Мы ждем назначения тренерского штаба».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 «Барыс» занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 68 матчах и оставшись без плей-офф Кубка Гагарина.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь