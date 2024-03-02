СКА сенсационно проиграл дома и потерял двух звёзд! Итоги дня плей-офф КХЛ

Результаты матчей плей-офф КХЛ 1 марта, видеообзоры, турнирная сетка Кубка Гагарина, расписание матчей 2 марта | Источник: ИЛЬЯ СМИРНОВ, PHOTO.KHL.RU

1 марта в первом раунде плей-офф чемпионата Фонбет КХЛ состоялось три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 1.03.2024, 16:30 Авангард 5 Лада 1

На девятой минуте первого периода Сергей Бойков открыл счёт в матче. Через полторы минуты Николай Прохоркин с передачи Михаила Гуляева удвоил преимущество омичей.

В начале второго игрового отрезка Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Дамира Шарипзянова сделал счёт 3:0. На восьмой минуте периода Иван Игумнов с передач Артёма Чмыхова и Ильи Рейнгардта забросил четвёртую шайбу «ястребов» в игре. 38 секунд спустя Георгий Солянников с передач Павла Куликова и Скотта Космачука размочил счёт во встрече.

На четвёртой минуте третьего периода Михаил Гуляев сделал счёт 5:1. Больше шайб в этом матче заброшено не было, однако в концовке третьего периода встречи произошла массовая драка с участием первого звена омичей: Владимира Ткачёва, Райана Спунера и Рида Буше. Отметим, что потасовка началась после грубого удара по ногам Ткачёва от защитника гостей Максима Березина.

После массовой потасовки с участием первого звена омичей на следующую смену вышел форвард «Авангарда» Марк Верба. Через несколько секунд после возобновления игры Верба устроил яркую драку с защитником «Лады» Владиславом Сёминым.

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КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 1.03.2024, 17:00 Металлург Мг 2 Амур 1

Первые два периода завершились без заброшенных шайб. На шестой минуте третьего игрового отрезка Егор Яковлев с передач Владислава Ерёменко и Дмитрия Силантьева открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Люк Джонсон с передач Робина Пресса и Дмитрия Силантьева удвоил преимущество хозяев.

На 15-й минуте периода Ян Дрозг с передач Дмитрия Шевченко и Ивана Мищенко размочил счёт во встрече, лишив шат-аута голкипера хозяев Илью Набокова. В дальнейшем российский вратарь больше не пропускал, сумев помочь «Магнитке» довести матч до победного результата. Набоков завершил встречу с 28 отражёнными бросками.

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КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 1.03.2024, 19:30 СКА 2 Торпедо 5

На седьмой минуте первого периода Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Дмитрия Бреуса открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Василий Атанасов с передачи Бобби Линча удвоил преимущество гостей. После второй пропущенной шайбы тренерский штаб СКА произвёл замену вратаря — вместо провалившего свою часть матча Никиты Серебрякова на последнем рубеже появился Павел Мойсевич.

На 11-й минуте периода Василий Глотов с передачи Марата Хайруллина размочил счёт в матче. На 17-й минуте второго периода Василий Атанасов с передачи Бобби Линча сделал счёт 3:1. Спустя полторы минуты Сергей Толчинский с передач Александра Кадейкина и Михаила Воробьёва вновь сократил отставание СКА до минимума.

На 18-й минуте третьего периода Сергей Гончарук забросил четвёртую шайбу «Торпедо», поразив пустые ворота. В конце игры Владислав Фирстов установил окончательный счёт во встрече, также поразив пустые ворота.

Стоит заметить, что в ходе встречи СКА потерял двух игроков основного состава — сначала травмировался нападающий Борна Рендулич, а в начале третьего периода досрочно завершил игру защитник Андрей Педан, уже получавший тяжёлую травму на самом старте регулярного чемпионата КХЛ.