Минское и московское «Динамо» начинают серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

Стартовый матч динамовского дерби в плей-офф пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Хозяева площадки уже выиграли один из трофеев нынешнего сезона, став обладателями Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате — московский клуб набрал 98 очков в 68 матчах. Подопечные же Дмитрия Квартальнова замкнули восьмерку лучших команд конференции, отстав от соперника на 29 баллов. По ходу сезона минчане и москвичи играли между собой четыре раза, и во всех случаях сильнее оказывались хоккеисты российской команды.



«Наступает самое лучшее время в году. Мы дошли до той точки, к которой стремились с начала сезона, — отметил Дмитрий Квартальнов. — Надо показать свои сильные качества. Нужно играть дисциплинированно, поскольку цена удалений будет высокой. Надеюсь, мальчиками для битья не будем. У нас есть хорошая первая линия, задор молодых игроков, они не побоятся сыграть с открытым забралом. Мастерство будет решать, но на первый план выйдут характер, командный дух и реализация плана на игру. Верю, что у наших ребят все в порядке с психологией. Бояться ничего не надо. Если посмотреть российскую прессу, то нас убрали куда-то вниз. Надо доказывать. Просто так мы точно не сдадимся».



«Минское “Динамо” — быстрая, сильная и агрессивная команда с хорошим подбором игроков и без слабых мест. То, что они на каком-то этапе сезона не добрали свои очки, связано с выступлениями сборной, травмами некоторых ребят и ротацией состава. По игре эта команда является одним из лидеров, — подчеркнул главный тренер московского клуба Алексей Кудашов. — Мы готовы ко всему. Естественно, мы понимаем, как играют минчане. Мы знаем Дмитрия Вячеславовича, знаем подбор игроков. Другой вопрос, как все сложится».



На два первых матча плей-офф в Москву отправились 29 «зубров»: 3 голкипера, 10 игроков обороны и 16 нападающих.



Вратари: Алексей Колосов, Дилан Фергюсон, Егор Вельмакин.



Защитники: Илья Шинкевич, Янни Калдис, Коди Керран, Павел Денисов, Дмитрий Коробов, Роб Хэмилтон, Арсений Бринкман, Никита Жихарев, Илья Сушко, Константин Волочко.



Форварды: Сэм Энас, Александр Волков, Роман Горбунов, Виталий Пинчук, Владислав Кодола, Таннер Фриц, Ник Меркли, Андрей Стась, Вадим Мороз, Тимофей Ковгореня, Даниил Сотишвили, Вячеслав Основин, Сергей Кузнецов, Никита Пышкайло, Даниил Липский, Бретт Ричи.



В Минске по медицинским показаниям остались Александр Суворов, Дмитрий Дерябин, Никита Смирнов и Иван Секерин. Также работать по индивидуальной программе будут Егор Бориков, Егор Игнатенко, Олег Пожиган, Степан Звягин и Егор Клавдиев.



Сегодняшняя встреча команд стартует в 17.00. Вторая игра также состоится в Москве — 4 марта, далее соперники переедут в Минск, где проведут еще два поединка — 6 и 8 марта. В случае необходимости пятая игра пройдет 10 марта в столице России, шестая — 12 марта в Беларуси, седьмая — 14 марта снова в Москве.