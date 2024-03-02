«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»

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ТАСС, 2 марта. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 обыграл челябинский «Трактор» во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Уфа-Арене» в присутствии 8 522 зрителей.

В составе победителей голами отметились Александр Хмелевский (12-я минута), Джошуа Ливо (28, 37) и Данил Башкиров (60). У проигравших отличился Виталий Кравцов (16). В середине третьего периода между игроками прошла драка, которая привела к еще двум потасовкам. За это время игра не была возобновлена.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. В первом матче, который также прошел в Уфе, «Трактор» победил соперника со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет 4 марта в Челябинске.