«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»
Второй матч серии завершился победой уфимского клуба со счетом 4:1.
Второй матч серии завершился победой уфимского клуба со счетом 4:1.
ТАСС, 2 марта. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 обыграл челябинский «Трактор» во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Уфа-Арене» в присутствии 8 522 зрителей.
В составе победителей голами отметились Александр Хмелевский (12-я минута), Джошуа Ливо (28, 37) и Данил Башкиров (60). У проигравших отличился Виталий Кравцов (16). В середине третьего периода между игроками прошла драка, которая привела к еще двум потасовкам. За это время игра не была возобновлена.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. В первом матче, который также прошел в Уфе, «Трактор» победил соперника со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет 4 марта в Челябинске.
«Салават Юлаев» занял третье место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Трактор» завершил турнир на шестой строчке. Команды в четвертый раз встречаются в плей-офф КХЛ — дважды победил «Трактор» (сезоны-2017/18 и 2021/22), один раз сильнее оказался «Салават Юлаев» (2020/21).