В матче между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» произошло четыре драки подряд

В третьем периоде вначале подрались защитник челябинцев Альберт Яруллин и нападающий «Салавата» Даниил Алалыкин. Затем отношения выясняли Михаил Котляревский и Даниил Башкиров.

После чего форвард «Трактора» Джек Родевальд одним ударом повалил игрока уфимцев Григория Панина, а затем вступил в драку с Алексеем Василевским.