«Северсталь» сравняла счет в серии плей-офф КХЛ против «Спартака»

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» со счетом 2:1 обыграла московский «Спартак» во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 10 151 зрителя.

В составе победителей голами отметились Кирилл Пилипенко (1-я минута) и Кристиан Ярош (40). У проигравших отличился Николай Голдобин (24).

Счет в серии стал 1−1. Первая игра, которая также прошла в Москве, завершилась в пользу красно-белых (3:2). Третий матч серии пройдет 4 марта в Череповце.