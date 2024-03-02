«Северсталь» сравняла счет в серии плей-офф КХЛ против «Спартака»
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» со счетом 2:1 обыграла московский «Спартак» во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 10 151 зрителя.
В составе победителей голами отметились Кирилл Пилипенко (1-я минута) и Кристиан Ярош (40). У проигравших отличился Николай Голдобин (24).
Счет в серии стал 1−1. Первая игра, которая также прошла в Москве, завершилась в пользу красно-белых (3:2). Третий матч серии пройдет 4 марта в Череповце.
«Спартак» по итогам регулярного чемпионата занял четвертое место в Западной конференции, «Северсталь» стала пятой. Команды впервые встречаются в плей-офф КХЛ.