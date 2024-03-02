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19:23 (мск), источник: ТАСС

«Северсталь» сравняла счет в серии плей-офф КХЛ против «Спартака»

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Спартак
СеверстальКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» со счетом 2:1 обыграла московский «Спартак» во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 10 151 зрителя.

В составе победителей голами отметились Кирилл Пилипенко (1-я минута) и Кристиан Ярош (40). У проигравших отличился Николай Голдобин (24).

Счет в серии стал 1−1. Первая игра, которая также прошла в Москве, завершилась в пользу красно-белых (3:2). Третий матч серии пройдет 4 марта в Череповце.

«Спартак» по итогам регулярного чемпионата занял четвертое место в Западной конференции, «Северсталь» стала пятой. Команды впервые встречаются в плей-офф КХЛ.

Спартак
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Северсталь
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