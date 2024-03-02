Текущие события
Хоккей. НХЛ
20:30
Каролина
Виннипег
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
12
Хоккей. НХЛ
23:00
Детройт
Флорида
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Динамо Мн
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
04
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
21
Хоккей. НХЛ
3.03
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
3.03
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
41
Хоккей. НХЛ
3.03
Баффало
Вегас
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй
Монреаль
Хоккей. НХЛ
3.03
Торонто
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.03
Филадельфия
Оттава
Хоккей. НХЛ
3.03
Айлендерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
3.03
Даллас
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
3.03
Чикаго
Коламбус
Хоккей. НХЛ
3.03
Калгари
Питтсбург
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
Спартак
Северсталь
12
17:00
Динамо М
Динамо Мн
41
17:00
Ак Барс
Автомобилист
04
17:00
Локомотив
ЦСКА
21
14:30
Салават Юлаев
Трактор
41
1.03
СКА
Торпедо
25
1.03
Металлург Мг
Амур
21
1.03
Авангард
Лада
51
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:45 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1.

Локомотив
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 марта. Ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-2000» в Ярославле в присутствии 7 377 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Елесин (37-я минута) и Денис Алексеев (40). У проигравших отличился Даррен Диц (13).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. В первом матче серии в Ярославле победу одержал ЦСКА (4:0). Следующая игра пройдет 4 марта в Москве.

«Локомотив» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в таблице Западной конференции. ЦСКА завершил турнир на шестой строчке. В последних трех розыгрышах плей-офф ЦСКА и «Локомотив» встречались трижды — один раз в первом раунде и дважды во втором. Армейцы во всех трех противостояниях оказались сильнее.

Локомотив
2:1
0:1, 2:0, 0:0
ЦСКА
 Игнатов: тема "Русского вызова" дает простор фантазии
"Я бы не сказал, что мне было страшно приезжать в Россию"
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь