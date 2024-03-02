«Локомотив» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА

ТАСС, 2 марта. Ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-2000» в Ярославле в присутствии 7 377 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Елесин (37-я минута) и Денис Алексеев (40). У проигравших отличился Даррен Диц (13).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. В первом матче серии в Ярославле победу одержал ЦСКА (4:0). Следующая игра пройдет 4 марта в Москве.