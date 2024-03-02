Хоккеисты минского «Динамо» проиграли первый матч четвертьфинала Западной конференции КХЛ

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Дмитрия Квартальнова сошлись с московским «Динамо»: по итогам регулярного чемпионата «зубры» заняли восьмое место на Западе, соперники — первое. Стартовый матч противостояния прошел на «ВТБ Арене» в столице России. Поединок начался для минчан не лучшим образом: уже на второй минуте встречи ворота нашего Алексея Колосова поразил Эрик О’Делл.



Ближе к концу отрезка канадский форвард хозяев оформил дубль, но тренерский штаб «зубров» запросил видеопросмотр, по итогам которого шайба была отменена. После возобновления игры прошло всего 45 секунд — и вместо цифр 2:0 на табло загорелась вторая единица: Вадим Мороз удачно сработал на добивании после своего же броска.



В следующей двадцатиминутке команды половину игрового времени провели в неравных составах. Дважды удаления хватали игроки московского клуба, еще трижды в боксы для штрафников отправлялись гости, два раза за нарушения был наказан защитник Илья Шинкевич. Однако частая игра в большинстве хоккеистам обоих клубов не помогла: на второй перерыв динамовцы уходили при том же счете 1:1.



Ключевым в этом матче оказался отрезок в середине заключительной трети, по ходу которого хозяева льда сумели отличиться дважды в течение минуты. Сначала вперед свою команду вывел Дмитрий Рашевский, затем Колосова огорчил Артем Ильенко, которому ассистировали белорусский защитник москвичей Кирилл Готовец и бывший игрок минчан Бреннан Менелл. Сравнять цифры в оставшееся время «зубры» не смогли, вместо этого получив от Рашевского шайбу в пустые ворота.



Финальная сирена зафиксировала поражение белорусского клуба со счетом 1:4 и раннее отставание в серии до четырех побед — 0:1. Второй матч динамовского дерби в четвертьфинале Западной конференции КХЛ состоится в понедельник также в Москве и стартует в 19.30. Далее команды переедут в Минск, где проведут еще два поединка плей-офф 6 и 8 марта.