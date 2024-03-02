«Автомобилист» второй раз обыграл «Ак Барс» в ⅛ финала Кубка Гагарина
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак Барсом» во втором матче серии ⅛ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак Барсом» во втором матче серии ⅛ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Джесси Блэкер (21-я минута), Сергей Широков (23), Брукс Мэйсек (44) и Анатолий Голышев (45). Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил все 34 броска и оформил шатаут.
В первом периоде за удар плечом в голову сопернику матч-штраф получил форвард «Ак Барса» Александр Радулов.
«Автомобилист» увеличил отрыв в серии до четырех побед — 2−0. Третья игра первого раунда Кубка Гагарина пройдет в Екатеринбурге 4 марта.
По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» расположился на пятой строчке.