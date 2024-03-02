Грязный удар и удаление Радулова подвели команду. «Ак Барс» близок к вылету | Источник: Спорт-Экспресс

Победа «Автомобилиста» в первом матче серии с «Ак Барсом» могла показаться сенсацией, но только для тех, кто не видел игру. Екатеринбуржцы владели преимуществом большую часть матча, а вот хозяева оживились только в третьем периоде. Перед второй игрой оптимизма казанским болельщикам добавляло возвращение в строй одной из главных звезд лиги Дмитрия Яшкина, который пропустил последние три месяца.

Помня о слабом начале игры в четверг, «Ак Барс» с первых минут второго матча пошел вперед. В первом периоде казанцы трижды играли в большинстве, но так и не смогли его реализовать. А под конец двадцатиминутки подвел команду Александр Радулов, зачем-то полетевший бить плечом в голову Кирилла Воробьева. Как итог — удаление до конца матча и пять минут большинства у «Автомобилиста».

В отличие от казанцев, гости уверенно воспользовались численным преимуществом. Хозяева остались втроем, и Блэкер в касание точно щелкнул после передачи Волка.

А вскоре «Автомобилист» забросил еще одну шайбу: во втором матче подряд отличился опытнейший Сергей Широков. 37-летний форвард не блистал в регулярном чемпионате, но в плей-офф показывает свой уровень.

Гости грамотно «засушили» игру, а в третьем периоде укрепили свое преимущество. Сначала Мэйсек расстрелял Билялова, а затем «один в ноль» убежал Голышев, который эффектно отпраздновал свой гол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456280539&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительно, что «Ак Барс» заменил вратаря на шестого полевого игрока при 0:4, но даже так пробить Евгения Аликина казанцам не удалось. Атака «барсов» выглядит слабо, и пока не видно, за счет чего казанцы могут переломить ход серии.