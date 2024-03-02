Квартальнов — о поражении: «Динамо» опережает нас в мусорных голах

«По игре — соперник умеет терпеть, умеет играть, умеет доводить шайбу до ворот. Вот эти вещи — мусорные голы — в этом они нас опережают и в этом нам надо быть лучше.



Сломал ли первый пропущенный гол план на игру? Нет. Вы видели, какой потом был счёт? 1:1 был. Мы проиграли третий период, где проиграли вбрасывание в своей зоне. Повторюсь, что соперник хорошо блокировал броски, а мы не блокировали. Можно сказать, что это мусорные голы. Но нам не давали оттуда бросать, а сами они бросали с таких позиций и доводили шайбу. К сожалению, мы не смогли это сделать.



Вбрасывания… мы концентрируем ребят на это. Те, кто выходят, понятно, что тут надо проявлять характер. В третьем периоде мы это упустили, ребята это прекрасно понимают. Тут и соперник хорош, но нам в этом плане надо прибавлять.



Удаления Шинккевича? Мы вообще обращали внимание на то, что соперник занял первое место по большинству в регулярке. Ребята это понимали, но может, эмоции чуть-чуть захлестнули. Илья Шинкевич точно всё прекрасно понимал. В меньшинстве сыграли неплохо. Но понимаем, что будет следующая игра, а там интересные ребята, которые тоже будут что-то придумывать. Нам не нужно допускать слабых удалений», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.