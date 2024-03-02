Уйма драк и провал «Ак Барса»: мощнейший день в плей-офф КХЛ | Источник: Спорт РИА Новости

Очередной игровой день плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оказался неожиданно богатым на громкие события. Сенсационные результаты, обилие драк и новые интриги первого раунда — обо всем в материале РИА Новости Спорт.

Капитана «Салавата» отправили в нокдаун

КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 2.03.2024, 14:30 Салават Юлаев 4 Трактор 1

Поражение «Салавата Юлаева» в первом матче серии против «Трактора» оставило ряд вопросов, касающихся перспектив уфимцев. В первую очередь это касается реализации голевых моментов в исполнении команды Виктора Козлова. Во второй встрече уфимцы предъявили убедительный аргумент в свою пользу. «Салават» нанес по воротам «Трактора» более 40 бросков, из которых точными оказались четыре. Отличились в том числе и Саша Хмелевски и Джошуа Ливо, голов от которых ждут в первую очередь.

Болельщиков особенно впечатлили несколько драк. Сначала отношения выяснили Альберт Яруллин с Даниилом Алалыкиным, затем дуэль между собой организовали Михаил Котляревский и Даниил Башкиров. Но больше всех огня дал Чарльз Робинсон, который подрался с Григорием Паниным и Алексеем Василевским. Причем капитана «Салавата» американский форвард «Трактора» и вовсе отправил в нокдаун.

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Панину пришлось обратиться за помощью, и несмотря на свое возвращение на скамейку, на льду он больше не появился. Робинсона же наказали двумя дисциплинарными штрафами и двумя большими удалениями за драку, а его удар в голову Панину до сих пор остается предметом дискуссии. По мнению многих, американец поступил некорректно.

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«Спартак» не смог дожать «Северсталь»

КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 2.03.2024, 19:30 Спартак 1 Северсталь 2

От противостояния «Спартака» и «Северстали» справедливо ждут результативных матчей. Но сегодня команды сподобились суммарно всего лишь на три гола. Первый из них случился уже на 13-й секунде, когда «красно-белые» прозевали бросок Кирилла Пилипенко. Ответить «Спартак» смог только в начале второго периода, когда свою первую шайбу за москвичей в рамках плей-офф КХЛ забросил главный рекордсмен и голеадор клуба Николай Голдобин. Спартаковцы имели абсолютное превосходство над «Северсталью» во второй 20-минутке и на кураже после гола Голдобина должны были забивать втрое больше. Но с реализацией у москвичей не задалось.

В третьем периоде команда Алексея Жамнова получила шанс на пятиминутное большинство. В этот момент «Спартак» уже уступал, пропустив случайный гол под занавес второй 20-минутки, но великолепной возможностью не воспользовался. Счет в серии стал равным — 1−1.

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«Ак Барс» стал на шаг ближе к провалу

КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 2.03.2024, 17:00 Ак Барс 0 Автомобилист 4

После поражения «Ак Барса» в первом матче с «Автомобилистом» многие ждали преображения казанцев из-за долгожданного возвращения в состав Дмитрия Яшкина. Однако камбэк одной из главных звезд КХЛ команде Зинэтулы Билялетдинова не помог. Вторую встречу с «Автомобилистом» казанцы также провалили, пропустив четыре безответных шайбы. В Екатеринбург «Ак Барс» поедет в крайне незавидном положении. Не завела казанцев на победный результат и драка Никиты Лямкина с Семеном Кизимовым.

Еще одним негативным моментом для команды Билялетдинова стало поведение Александра Радулова. Звездный форвард «Ак Барса» в конце первого периода грубо встретил силовым приемом Кирилла Воробьева. Этот хит судьи расценили как атаку в область головы и шеи и удалили Радулова до конца матча.

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«Локомотив» показал ЦСКА зубы

КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 2.03.2024, 17:00 Локомотив 2 ЦСКА 1

О противостояниях «Локомотива» с ЦСКА в рамках плей-офф уже давно говорят так, будто «железнодорожники» психологически неустойчивы, не имеют должной смелости, а потому и отдают им серию за серией. Новая битва двух старых приятелей породила новую порцию подобных высказываний. Все-таки 0:4 в первом же матче — это слишком.

Во втором матче «Локо» показал, что на самом деле способен оказать москвичам должное сопротивление. Причем как в хоккейном плане, так и бойцовском. Команда Игоря Никитина взяла реванш и сравняла счет в серии благодаря голам Александра Елесина и Дениса Алексеева с разницей в несколько минут, которые принесли ярославцам волевую победу. Заодно силу показали все тот же Елесин и Даниил Тесанов. Первый по ходу встречи успел подраться с Андреем Светлаковым и Максимом Маминым, второй же под занавес встречи провел кулачный бой с Дарреном Дицем.

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Лучший клуб «регулярки» начал погоню за золотом с победы

КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 2.03.2024, 17:00 Динамо М 4 Динамо Мн 1

Московское «Динамо» должно было стартовать в новом розыгрыше Кубка Гагарина днем ранее, но из-за трудностей с логистикой их серию с минским «Динамо» пришлось переносить на другие даты. Зато благодаря этому команда Алексея Кудашова получила лишний день на подготовку, что было очень кстати после трудного финиша регулярного чемпионата.

Дмитрий Квартальнов и его минское «Динамо» известны крайне непростым и местами даже неприятным хоккеем по отношению к своим соперникам. Москвичам в первой части встречи пришлось откровенно терпеть, хоть им и удалось открыть счет уже на второй минуте. Минчане за счет давления оперативно восстановили статус-кво, а также добились отмены второго гола москвичей. В итоге на первый план вышло умение команд сохранять бдительность и добиваться желаемого. Преуспели в этом именно подопечные Кудашова. Московские динамовцы на финише регулярного чемпионата уже вытащили ряд непростых матчей, когда все решалось в концовке. Тот же трюк они проделали и сегодня, забив трижды в последние десять минут основного времени матча.

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