«Авангард» одержал вторую победу над «Ладой» в серии плей-офф КХЛ
Счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ стал 2−0.
Авангард
ЛадаКХЛ: таблица и календарь
Счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ стал 2−0.
ТАСС, 3 марта. Омский «Авангард» со счетом 3:2 в овертайме обыграл тольяттинскую «Ладу» во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Томаш Юрчо (52-я минута), Дамир Шарипзянов (53) и Иван Николишин (68). У «Лады» отличились Никита Попугаев (26) и Егор Бабенко (28).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Авангарда». В первом матче, который также прошел в Омске, победу со счетом 5:1 одержали хозяева. Третья игра серии пройдет в Тольятти 5 марта.
«Лада» участвует в плей-офф КХЛ впервые с сезона-2008/09, тогда команда со счетом 2−3 в серии уступила московскому ЦСКА. В сезоне-2023/24 «Лада» вернулась в КХЛ, до этого тольяттинцы с сезона-2018/19 выступали в Высшей хоккейной лиге (ныне — Всероссийская хоккейная лига).
По итогам регулярного чемпионата «Авангард» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лада» — седьмое. Команды впервые встречаются в плей-офф КХЛ.