«Авангард» одержал вторую победу над «Ладой» в серии плей-офф КХЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456280580&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 3 марта. Омский «Авангард» со счетом 3:2 в овертайме обыграл тольяттинскую «Ладу» во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Томаш Юрчо (52-я минута), Дамир Шарипзянов (53) и Иван Николишин (68). У «Лады» отличились Никита Попугаев (26) и Егор Бабенко (28).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Авангарда». В первом матче, который также прошел в Омске, победу со счетом 5:1 одержали хозяева. Третья игра серии пройдет в Тольятти 5 марта.

«Лада» участвует в плей-офф КХЛ впервые с сезона-2008/09, тогда команда со счетом 2−3 в серии уступила московскому ЦСКА. В сезоне-2023/24 «Лада» вернулась в КХЛ, до этого тольяттинцы с сезона-2018/19 выступали в Высшей хоккейной лиге (ныне — Всероссийская хоккейная лига).