«Амур» сравнял счёт в серии с «Металлургом», одержав победу во второй выездной игре

Счёт в матче был открыт во второй половине первого периода нападающим «Металлурга» Игорем Гераськиным. Однако к концу данного игрового отрезка хоккеисты «Амура» восстановили паритет усилиями Александра Хохлачёва — 1:1. На 14-й минуте второго периода Дмитрий Шевченко вывел вперёд подопечных Андрея Мартемьянова, а уже через 15 секунд Егор Коршков укрепил преимущество хабаровчан. За две минуты до конца основного времени Андрей Разин снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока, устроив финальный штурм, что привело к заброшенной шайбе Люка Джонсона, однако сравнять счёт в матче так и не удалось.