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17:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» сравнял счёт в серии с «Металлургом», одержав победу во второй выездной игре

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся второй матч серии первого раунда Восточной конференции Кубка Гагарина — 2024, в котором «Металлург» принимал хабаровский «Амур».

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«Амур» сравнял счёт в серии с «Металлургом», одержав победу во второй выездной игре | Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии — 1−1.

Счёт в матче был открыт во второй половине первого периода нападающим «Металлурга» Игорем Гераськиным. Однако к концу данного игрового отрезка хоккеисты «Амура» восстановили паритет усилиями Александра Хохлачёва — 1:1. На 14-й минуте второго периода Дмитрий Шевченко вывел вперёд подопечных Андрея Мартемьянова, а уже через 15 секунд Егор Коршков укрепил преимущество хабаровчан. За две минуты до конца основного времени Андрей Разин снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока, устроив финальный штурм, что привело к заброшенной шайбе Люка Джонсона, однако сравнять счёт в матче так и не удалось.

Таким образом, при ничейном счёте серия переезжает в Хабаровск на домашний лёд «Амура». Следующая игра состоится во вторник, 5 марта. Начало — в 12:00 мск.

Металлург Мг
2:3
1:1, 0:2, 1:0
Амур
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