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01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА вырвал победу на 93-й минуте, «Амур» творит историю. Итоги дня плей-офф КХЛ

«Авангард» пока единственная команда, которая выиграла оба домашних матча.

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Результаты матчей плей-офф КХЛ 3 марта, обзоры, видео, ход розыгрыша Кубка Гагарина, расписание матчей на 4 марта | Источник: ИЛЬЯ СМИРНОВ, PHOTO.KHL.RU

3 марта в плей-офф КХЛ состоялось три встречи — одна на Западе и две — на Востоке. Коротко подводим итоги всех матчей.

КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 3.03.2024, 13:30

Авангард3Лада2ОТ

Половину матча «Лада» прекрасно сдерживала звёздную атаку «Авангарда», не допуская соперника в опасные зоны площадки, плюс по максимуму использовала свои моменты: шайба Никиты Попугаева стала результатом ужасной позиционной ошибки защитников «Авангарда». Однако с третьего периода «Авангард» втопил педаль газа, стал создавать моменты — и два гола за минуту стали логичным результатом. В овертайме у «Лады» совсем закончился бензин: к моменту победного гола Ивана Николишина омичи вели по броскам 10:0. Серия переезжает в Тольятти при счёте 2−0 в пользу «ястребов».

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КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 3.03.2024, 14:30

Металлург Мг2Амур3

«Амур» и в первом матче серии попил много крови у «Металлурга», а во второй игре добился исторической для себя выездной победы в Кубке Гагарина. Несмотря на абсолютное превосходство «Металлурга» по броскам, далеко не все они были опасными, а зачастую — однообразными. Хабаровская команда создавала меньше, но с бо́льшим КПД — две шайбы пришли с пятака, где закопаны и победы, и премиальные, плюс прибила «Металлург» двумя шайбами за 15 секунд. Команды уезжают в Хабаровск при равном счёте.

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КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 3.03.2024, 17:00

СКА3Торпедо2ОТ

В отличие от первой игры, где СКА владел явным, но довольно безрезультатным территориальным преимуществом, во втором матче бросковая активность СКА и «Торпедо» долгое время шла наравне. Нижегородцы чаще контратаковали и имели несколько хороших моментов, которые реализовать не смогли — впрочем, к концу второго периода они вели 2:0 после шайб Коваленко и Гончарука. СКА забил раз, второй, однако гол № 2 пришёл в ворота уже после окончания времени игры.

Хозяева навалились в третьем периоде, однако забить смогли только в положении «6 на 4» за две минуты до конца, где Воробьёв почти в прямом смысле закопал шайбу. В овертайме СКА продолжил играть в три звена, но сил у хозяев осталось больше: они атаковали бо́льшую часть дополнительного времени, перешли на броски с любой позиции, и в итоге Василий Глотов прошил ворота сделавшего более 60 сейвов Ивана Кульбакова, сравняв счёт в серии.

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