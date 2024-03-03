Ротенберг объяснил скорость игроков соперника «специальной малиной» | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», завершилась во втором овертайме со счетом 3:2. На игре был обновлен мировой рекорд посещаемости матчей на крытых хоккейных аренах. Встречу посетили 23996 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен 1 марта на первом матче серии — 23905 зрителей.

«Ожидали такой игры. “Торпедо” — быстрая команда. Вы знаете, что у них какая-то специальная малина. Бегут очень быстро. Ждали непростой матч — так и получилось. Наши ребята молодцы. Всё, что мы просили они выполняли. По ходу игры поменяли тактику, ребята всё выполнили. Имеем дело с таким серьезным автобусом. Не так всё просто. Работаем дальше, серия продолжается. Это всего лишь одна игра. Поблагодарю наших болельщиков — полные трибуны на обоих матчах. Это фантастические ощущения для всей команды. Сейчас спокойно отдыхаем и готовимся дальше», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

Также специалист сообщил, что для следующего матча серии, который пройдет 5 марта в Нижнем Новгороде, будет организована специальная фан-зона на «СКА-Арене».