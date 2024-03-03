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23:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ротенберг объяснил скорость игроков соперника «специальной малиной»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды над нижегородским «Торпедо» во втором матче серии ⅛ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявив, что команда соперника является очень быстрой из-за «специальной малины».

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Ротенберг объяснил скорость игроков соперника «специальной малиной» | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», завершилась во втором овертайме со счетом 3:2. На игре был обновлен мировой рекорд посещаемости матчей на крытых хоккейных аренах. Встречу посетили 23996 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен 1 марта на первом матче серии — 23905 зрителей.

«Ожидали такой игры. “Торпедо” — быстрая команда. Вы знаете, что у них какая-то специальная малина. Бегут очень быстро. Ждали непростой матч — так и получилось. Наши ребята молодцы. Всё, что мы просили они выполняли. По ходу игры поменяли тактику, ребята всё выполнили. Имеем дело с таким серьезным автобусом. Не так всё просто. Работаем дальше, серия продолжается. Это всего лишь одна игра. Поблагодарю наших болельщиков — полные трибуны на обоих матчах. Это фантастические ощущения для всей команды. Сейчас спокойно отдыхаем и готовимся дальше», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

Также специалист сообщил, что для следующего матча серии, который пройдет 5 марта в Нижнем Новгороде, будет организована специальная фан-зона на «СКА-Арене».

«У нас будет организована специальная фан-зона в Ледовом дворце. Рассчитываем собрать полные трибуны, чтобы все в Питере поддержали команду. Для нас это очень важно. Приглашаем всех смотреть матчи в Ледовом дворце. Давайте там тоже сделаем аншлаг и поддержим наших ребят, которые бьются с сильным соперником. У нас опять травмы, опять один человек уехал в больницу. Нужно поддерживать команду максимально, всем городом. С нами Питер, только вперед», — добавил Ротенберг.

СКА
3:2ОТ
0:0, 1:2, 1:0
Торпедо
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