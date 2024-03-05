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01:47 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы упустили отрыв в две шайбы и проиграли второй матч плей-офф КХЛ

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели второе поражение в розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/24, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В понедельник подопечные Дмитрия Квартальнова проводили второй поединок четвертьфинала Западной конференции против московского «Динамо». Первая встреча команд состоялась в столице России позавчера и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. Сегодняшний матч стал юбилейным для капитана «зубров» Андрея Стася: 35-летний форвард отыграл сотый для себя поединок в плей-офф КХЛ. Большую часть стартовой трети соперники демонстрировали довольно вязкий хоккей с редкими голевыми моментами, но незадолго до ухода на перерыв «зубры» начали захватывать инициативу.

Игровое преимущество нашей команды обернулось в голы уже во втором периоде. Сначала свою дебютную шайбу в карьере в плей-офф провел Даниил Сотишвили, а через пять минут прострел Роба Хэмилтона на пятак замкнул Александр Волков. Увы, радость минчан длилась недолго — еще до сирены об окончании трети хоккеисты московского клуба сравняли цифры на табло. Во втором матче подряд отличился Дмитрий Рашевский, вслед за которым голкипера «зубров» Алексея Колосова огорчил и Даниил Пыленков — 2:2.

В середине заключительной трети минские динамовцы снова вышли вперед: Хэмилтон и Волков выступили в роли ассистентов Дмитрия Коробова, который мощно зарядил от синей линии и «прошил» вратаря соперника. Дальше, как это часто случалось в нынешнем сезоне, наших парней подвели нарушения правил. «Зубры» схватили два удаления за минуту, и один за другим большинство реализовали Никита Гусев и все тот же Рашевский — 4:3. В оставшееся время минчане спастись не смогли, таким образом, в серии до четырех побед наша команда теперь уступает со счетом 0:2.

Далее соперники переедут в белорусскую столицу, где проведут два следующих матча противостояния. 6 марта поединок на «Минск-Арене» начнется в 19.30, в пятницу стартовое вбрасывание состоится в 17.00.

Динамо М
4:3
0:0, 2:2, 2:1
Динамо Мн
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