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02:12 (мск), источник: БЕЛТА

Квартальнов о неудаче «Динамо» в Москве: Контролировали игру, но сами подарили ее сопернику

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги второго матча с московскими одноклубниками в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hcdinamo.by

Второй поединок в четвертьфинале Западной конференции КХЛ между минским и московским «Динамо» на «ВТБ Арене» завершился победой российского клуба. По ходу второго периода «зубры» вели со счетом 2:0, а за десять минут до финальной сирены — 3:2, но все-таки уступили (3:4). Голами в составе нашей команды отметились Даниил Сотишвили, Александр Волков и Дмитрий Коробов.

«Игра в целом была неплохой с нашей стороны, до 50-й минуты контролировали ход матча, но сами сделали сопернику подарки. Нельзя давать возможность играть в формате “5 на 3”, нужно было аккуратнее действовать клюшкой. Плей-офф — это совершенно другое соревнование, здесь можно и 59 минут быть лучше противника, но проиграть. Так получилось, что наши ключевые хоккеисты при игре в неравных составах — Андрей Стась и Роман Горбунов — сами оказались на лавке штрафников. В первом матче мы неплохо сыграли в меньшинстве, но не сегодня.

На вбрасываниях — наоборот, сегодня было лучше, — отметил Квартальнов. — Приятно, что мы возвращаемся на «Минск-Арену», будет полный дворец. Самое время для наших молодых игроков проявить себя, надо постараться перевернуть серию. В плей-офф исход матча может решить каждая мелочь".

«Минск-Арена» примет третий и четвертый матчи противостояния 6 и 8 марта. Поединок в среду начнется в 19.30, в пятницу стартовое вбрасывание запланировано на 17.00.

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Динамо Мн
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