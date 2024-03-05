Квартальнов о неудаче «Динамо» в Москве: Контролировали игру, но сами подарили ее сопернику

Второй поединок в четвертьфинале Западной конференции КХЛ между минским и московским «Динамо» на «ВТБ Арене» завершился победой российского клуба. По ходу второго периода «зубры» вели со счетом 2:0, а за десять минут до финальной сирены — 3:2, но все-таки уступили (3:4). Голами в составе нашей команды отметились Даниил Сотишвили, Александр Волков и Дмитрий Коробов.

«Игра в целом была неплохой с нашей стороны, до 50-й минуты контролировали ход матча, но сами сделали сопернику подарки. Нельзя давать возможность играть в формате “5 на 3”, нужно было аккуратнее действовать клюшкой. Плей-офф — это совершенно другое соревнование, здесь можно и 59 минут быть лучше противника, но проиграть. Так получилось, что наши ключевые хоккеисты при игре в неравных составах — Андрей Стась и Роман Горбунов — сами оказались на лавке штрафников. В первом матче мы неплохо сыграли в меньшинстве, но не сегодня.

На вбрасываниях — наоборот, сегодня было лучше, — отметил Квартальнов. — Приятно, что мы возвращаемся на «Минск-Арену», будет полный дворец. Самое время для наших молодых игроков проявить себя, надо постараться перевернуть серию. В плей-офф исход матча может решить каждая мелочь".