Гендиректор «Барыса» назвал причину отставки Андрея Скабелки

«К сожалению, второй приход Андрея Владимировича в “Барыс” получился не таким успешным. В этом сезоне были все предпосылки к улучшению результата. Но, как говорится, не пошло. Практически сразу потеряли ведущего защитника Алекса Гранта, на котором строились многие схемы.



Во многих матчах на старте сезона проигрывали в одну шайбу или вообще за пределами основного времени. Не сказать, что это был полный провал, но всё же пришлось принять такое решение и заменить тренерский штаб, встряхнуть команду. Хочу сказать, что со Скабелкой мы расстались без каких-то претензий, в хороших отношениях», — сказал Иванищев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.