Озвучено решение по главному тренеру «Барыса» и сборной Казахстана
Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев рассказал о поиске нового главного тренера на новый сезон КХЛ, передают Vesti.kz.
Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев рассказал о поиске нового главного тренера на новый сезон КХЛ, передают Vesti.kz.
— Останется ли Болякин в команде?
— Олег Владимирович продолжает выполнять функции генерального менеджера клуба.
— Рассматриваете ли варианты с приглашением тренера-североамериканца или европейца?
— Сейчас мы в активном поиске главного тренера — пока могу сказать так. Нужно максимально изучить все кандидатуры и принять правильное решение.
— Главный тренер «Барыса», как и ранее, должен быть главным тренером сборной Казахстана?
— По моему мнению, правильно, когда тренер совмещает эти две должности. В «Барысе» всегда собран костяк национальной команды. Работая в клубе, тренер знает каждого игрока близко, знает потенциал каждого спортсмена и может пробовать хоккеиста в каких-то сочетаниях с прицелом под сборную. Причем это касается не только первой команды. Тренер попутно изучает и ближайший резерв, который находится в «Номаде» и «Снежных Барсах», — сказал Иванищев в интервью «Чемпионату».