Озвучено решение по главному тренеру «Барыса» и сборной Казахстана

— Сейчас мы в активном поиске главного тренера — пока могу сказать так. Нужно максимально изучить все кандидатуры и принять правильное решение.

— По моему мнению, правильно, когда тренер совмещает эти две должности. В «Барысе» всегда собран костяк национальной команды. Работая в клубе, тренер знает каждого игрока близко, знает потенциал каждого спортсмена и может пробовать хоккеиста в каких-то сочетаниях с прицелом под сборную. Причем это касается не только первой команды. Тренер попутно изучает и ближайший резерв, который находится в «Номаде» и «Снежных Барсах», — сказал Иванищев в интервью «Чемпионату».