Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
Металлург Мг
11
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
СКА
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Сиэтл
24
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Чикаго
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Вегас
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Бостон
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Сент-Луис
Б
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
4.03
Динамо М
Динамо Мн
43
4.03
Северсталь
Спартак
37
4.03
ЦСКА
Локомотив
ОТ
23
4.03
Трактор
Салават Юлаев
32
4.03
Автомобилист
Ак Барс
31
3.03
СКА
Торпедо
ОТ
32
3.03
Металлург Мг
Амур
23
3.03
Авангард
Лада
ОТ
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
12:45 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучено решение по главному тренеру «Барыса» и сборной Казахстана

Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев рассказал о поиске нового главного тренера на новый сезон КХЛ, передают Vesti.kz.

Барыс
КазахстанКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

— Останется ли Болякин в команде?

— Олег Владимирович продолжает выполнять функции генерального менеджера клуба.

— Рассматриваете ли варианты с приглашением тренера-североамериканца или европейца?

— Сейчас мы в активном поиске главного тренера — пока могу сказать так. Нужно максимально изучить все кандидатуры и принять правильное решение.

— Главный тренер «Барыса», как и ранее, должен быть главным тренером сборной Казахстана?

— По моему мнению, правильно, когда тренер совмещает эти две должности. В «Барысе» всегда собран костяк национальной команды. Работая в клубе, тренер знает каждого игрока близко, знает потенциал каждого спортсмена и может пробовать хоккеиста в каких-то сочетаниях с прицелом под сборную. Причем это касается не только первой команды. Тренер попутно изучает и ближайший резерв, который находится в «Номаде» и «Снежных Барсах», — сказал Иванищев в интервью «Чемпионату».

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь