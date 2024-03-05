Канадский хоккеист Хэмилтон считает Минск фантастическим городом для жизни

«Еще раз скажу, что это [переход из “Трактора”] было не мое решение, меня обменяли, и я не могу сказать ничего плохого о “Тракторе”, — сказал Хэмилтон. — Они дали мне шанс дебютировать в КХЛ в прошлом году, за что я им очень благодарен. Челябинск был хорошим городом. Я до сих пор поддерживаю связь со многими ребятами оттуда, и мне понравилось проведенное там время. И тут я тоже счастлив. Минск — красивый город, болельщики потрясающие. У нас сплоченная команда. Ребята здесь тоже замечательные. В целом, весь мой опыт работы в КХЛ был положительным».