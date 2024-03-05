Канадский хоккеист Хэмилтон считает Минск фантастическим городом для жизни

Хэмилтон выступает за «Динамо» из Минска с 1 октября 2023 года. Тогда челябинский «Трактор» обменял его на канадского защитника Мэдисона Бауи, ныне выступающего за нижегородское «Торпедо».
«Еще раз скажу, что это [переход из “Трактора”] было не мое решение, меня обменяли, и я не могу сказать ничего плохого о “Тракторе”, — сказал Хэмилтон. — Они дали мне шанс дебютировать в КХЛ в прошлом году, за что я им очень благодарен. Челябинск был хорошим городом. Я до сих пор поддерживаю связь со многими ребятами оттуда, и мне понравилось проведенное там время. И тут я тоже счастлив. Минск — красивый город, болельщики потрясающие. У нас сплоченная команда. Ребята здесь тоже замечательные. В целом, весь мой опыт работы в КХЛ был положительным».
«Как жизнь в Минске? Арена сразу бросается в глаза — большое красивое здание в центре города. Здесь много фантастических ресторанов, в которые можно сходить, очень легко найти потрясающую еду. Я и другие легионеры очень впечатлены чистотой города. Люди очень вежливы и готовы помочь, когда нам нужна помощь. Это фантастический город для жизни», — добавил Хэмилтон.
В сезоне-2023/24 29-летний Хэмилтон провел за минское «Динамо» 54 матча в регулярном чемпионате и 2 в плей-офф, отметившись 4 заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.