«Торпедо» забило в свои ворота и теперь уступает СКА! Итоги дня плей-офф КХЛ

Результаты матчей плей-офф КХЛ 5 марта, обзоры игр, видео, ход розыгрыша Кубка Гагарина, расписание матчей на 6 марта | Источник: ГРИГОРИЙ СОКОЛОВ, PHOTO.KHL.RU

5 марта в Фонбет плей-офф КХЛ состоялось три матча серий первого раунда. Кратко рассказываем о ключевых событиях прошедших встреч.

КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 5.03.2024, 12:00 Амур 2 Металлург Мг 3

На восьмой минуте Виктор Балдаев с передачи Артура Гиздатуллина открыл счёт во встрече. Шайба получилась довольно курьёзной, так как влетела в ворота гостей после рикошета от защитника уральцев Робина Пресса. Первоначально голкипер «Металлурга» Илья Набоков ловушкой среагировал, но шайба попала в ногу Прессу и отскочила в ворота «Магнитки».

Буквально в следующей смене в ворота хозяев был назначен штрафной бросок, однако Никита Михайлис не смог переиграть Игоря Бобкова при выполнении буллита. Впрочем, уже на 13-й минуте периода Денис Зернов с передач Артёма Минулина и Максима Карпова всё-таки восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте второго периода Пресс с передач Дмитрия Силантьева и Даниила Вовченко вывел гостей вперёд. На 11-й минуте периода Владислав Барулин с передач Егора Коршкова и Станислава Бочарова сделал счёт 2:2. На седьмой минуте третьего игрового отрезка Роман Канцеров с передачи Никиты Гребёнкина во второй раз в матче вывел «Магнитку» вперёд. Шайба Канцерова принесла «Магнитке» гостевую победу, уральцы повели в серии — 2−1.

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КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 5.03.2024, 18:00 Лада 1 Авангард 3

Главным героем матча стал нападающий «Авангарда» Рид Буше, открывшего счёт в матче уже на 22-й секунде. Американский форвард отметился дублем и результативной передачей.

Примечательно, что изначально вторая шайба «Авангарда» была записана на Буше, но после повтора судьи разглядели касание ноги Валентина Пьянова. Единственную шайбу в составе «Лады» забросил Донат Стальнов. Отметим три удаления «Лады» за нарушение численного состава.

Благодаря этой победе «Авангард» вплотную приблизился к выходу во второй раунд плей-офф. Счёт в серии стал 3−0 в пользу омичей. Четвёртый матч противостояния пройдёт в Тольятти 7 марта.

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КХЛ 2023-2024 1/4 финала конференций, 5.03.2024, 19:30 Торпедо 2 СКА 5

На 13-й минуте матча счёт открыл защитник СКА Александр Никишин броском от синей линии. В середине второго периода Степан Фальковский с передачи Максима Федотова увеличил отрыв в счёте. Через несколько минут третью шайбу СКА забросил Василий Глотов, которому ассистировали Марат Хайруллин и Максим Федотов. На страте третьего периода отквитал одну шайбу Василий Атанасов.

Но уже спустя пять минут Александр Кадейкин с передач Арсения Грицюка и Михаила Воробьёва восстановил разрыв в три шайбы. Владислав Фирстов голом в концовке возродил интригу в матче, но сравнять счёт нижегородцам не удалось. В концовке матча Сергей Гончарук забил гол в собственные пустые ворота.

Благодаря этой победе СКА вышел вперёд в серии со счётом 2−1. Четвёртый матч состоится в Нижнем Новгороде 7 марта.