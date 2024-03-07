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01:10 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы сократили отставание в серии с московскими одноклубниками в плей-офф КХЛ

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали первую победу в стартовом раунде плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: БЕЛТА

Сегодня серия между минским и московским «Динамо» переехала в столицу Беларуси. До этого «зубры» проиграли оба матча на площадке соперника — 1:4 и 3:4. Начало домашней встречи осталось за минчанами, на шестой минуте шайба после кистевого броска Романа Горбунова проползла под голкипером соперника — 1:0. Ближе к концу трети москвичи перехватили инициативу, но Алексей Колосов отвел все угрозы от своих ворот.

В середине второго периода минчане получили право поиграть в большинстве. По ходу отрезка наши парни создали несколько опасных моментов, один из которых увенчался успехом — точный бросок нанес Ник Меркли. Немногим погодя в меньшинстве остались уже «зубры», после чего гости также воспользовались своей возможностью. Любопытно, что гол в ворота минского клуба соорудили его бывшие игроки: Бреннан Менелл сделал наброс, а Седрик Пакетт подставил клюшку.

В заключительной трети москвичи ринулись отыгрываться, но нарвались на контратаку хозяев, которую завершил все тот же Меркли, оформивший дубль. Вскоре минчанам был предоставлен шанс побегать в формате 5 на 3, но никаких дивидендов подопечные Дмитрия Квартальнова не извлекли. Впрочем, этого и не потребовалось: на сей раз гости отыграть дефицит в две шайбы не смогли. Финальный счет — 3:1 в пользу «Динамо» минского.

Таким образом, наши хоккеисты сократили отставание в серии до четырех побед — 1:2. Следующий поединок между командами в пятницу также примет «Минск-Арена», встреча стартует в 17.00. Пятый матч противостояния состоится в Москве 10 марта.

Динамо Мн
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Динамо М
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