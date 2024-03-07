Минские динамовцы сократили отставание в серии с московскими одноклубниками в плей-офф КХЛ

Сегодня серия между минским и московским «Динамо» переехала в столицу Беларуси. До этого «зубры» проиграли оба матча на площадке соперника — 1:4 и 3:4. Начало домашней встречи осталось за минчанами, на шестой минуте шайба после кистевого броска Романа Горбунова проползла под голкипером соперника — 1:0. Ближе к концу трети москвичи перехватили инициативу, но Алексей Колосов отвел все угрозы от своих ворот.

В середине второго периода минчане получили право поиграть в большинстве. По ходу отрезка наши парни создали несколько опасных моментов, один из которых увенчался успехом — точный бросок нанес Ник Меркли. Немногим погодя в меньшинстве остались уже «зубры», после чего гости также воспользовались своей возможностью. Любопытно, что гол в ворота минского клуба соорудили его бывшие игроки: Бреннан Менелл сделал наброс, а Седрик Пакетт подставил клюшку.

В заключительной трети москвичи ринулись отыгрываться, но нарвались на контратаку хозяев, которую завершил все тот же Меркли, оформивший дубль. Вскоре минчанам был предоставлен шанс побегать в формате 5 на 3, но никаких дивидендов подопечные Дмитрия Квартальнова не извлекли. Впрочем, этого и не потребовалось: на сей раз гости отыграть дефицит в две шайбы не смогли. Финальный счет — 3:1 в пользу «Динамо» минского.