Квартальнов о первой победе «Динамо» в плей-офф: болельщики здорово поддержали нас, придали импульс

Встреча команд из столиц Беларуси и России на «Минск-Арене» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. Голами в составе «зубров» отметились Роман Горбунов и Ник Меркли, сделавший дубль. Благодаря этому успеху наши хоккеисты сократили отставание в серии до четырех побед (1:2).

Минские динамовцы сократили отставание в серии с московскими одноклубниками в плей-офф КХЛ



«Спасибо болельщикам. Здорово поддерживали нас, придали импульс. Хорошо, что большинство сработало, хотя в третьем периоде мы тоже имели возможности забросить в численном преимуществе, но не получилось их реализовать. Понимаем, с каким соперником играем, дисциплина в плей-офф должна быть на первом месте. Это важная вещь и хорошо, что ребята сегодня держали себя в руках. Конечно, проигрывать никто не хочет, эмоции зашкаливают. В прошлом матче мы тоже хорошо играли, но все сломали нарушением дисциплины. Ту игру мы забыли, это уже история. Нет времени об этом думать, живем каждым новым матчем. Надо сделать выводы и идти дальше», — подчеркнул специалист.