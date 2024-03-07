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02:11 (мск), источник: БЕЛТА

Квартальнов о первой победе «Динамо» в плей-офф: болельщики здорово поддержали нас, придали импульс

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги третьего матча серии «зубров» против московских одноклубников в первом раунде плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: ХК «ДИНАМО» МИНСК

Встреча команд из столиц Беларуси и России на «Минск-Арене» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. Голами в составе «зубров» отметились Роман Горбунов и Ник Меркли, сделавший дубль. Благодаря этому успеху наши хоккеисты сократили отставание в серии до четырех побед (1:2).
Минские динамовцы сократили отставание в серии с московскими одноклубниками в плей-офф КХЛ

«Спасибо болельщикам. Здорово поддерживали нас, придали импульс. Хорошо, что большинство сработало, хотя в третьем периоде мы тоже имели возможности забросить в численном преимуществе, но не получилось их реализовать. Понимаем, с каким соперником играем, дисциплина в плей-офф должна быть на первом месте. Это важная вещь и хорошо, что ребята сегодня держали себя в руках. Конечно, проигрывать никто не хочет, эмоции зашкаливают. В прошлом матче мы тоже хорошо играли, но все сломали нарушением дисциплины. Ту игру мы забыли, это уже история. Нет времени об этом думать, живем каждым новым матчем. Надо сделать выводы и идти дальше», — подчеркнул специалист.

Следующий поединок между минским и московским «Динамо» в пятницу также примет «Минск-Арена», встреча стартует в 17.00. Пятый матч противостояния состоится в Москве 10 марта.

Динамо Мн
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Динамо М
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