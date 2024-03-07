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14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» забил в ворота «Металлурга» пять голов и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

В Хабаровске прошёл четвертый матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом».

Амур
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«Амур» забил в ворота «Металлурга» пять голов и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ | Источник: Чемпионат.com

Победу в матче одержала команда «Амур» со счётом 5:2.

С первых минут хабаровчане обрушили град бросков на ворота «Металлурга». Результатом такого давления стали две заброшенные «Амура» в первом периоде. Сначала отличился Егор Коршков, а через несколько минут удвоил преимущество хабаровчан Ян Дрозг.

В начале второго периода Артём Минулин сократил отставание в счёте, однако спустя несколько минут третью шайбу «Амура» забросил Вячеслав Грецкий. Защитник магнитогорцев Робин Пресс вновь сократил отставание в счёте до минимума. «Амур» забил гол за 0,18 секунд до конца второго периода и смог удержать победный счёт в третьем периоде. Пятый гол хабаровчане забили в пустые ворота.

Таким образом, «Амур» сравнял счёт в серии 2−2. Пятый матч противостояния пройдёт 9 марта в Магнитогорске.

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Амур
5:2
2:0, 2:2, 1:0
Металлург Мг
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