«Амур» забил в ворота «Металлурга» пять голов и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

«Амур» забил в ворота «Металлурга» пять голов и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ | Источник:

С первых минут хабаровчане обрушили град бросков на ворота «Металлурга». Результатом такого давления стали две заброшенные «Амура» в первом периоде. Сначала отличился Егор Коршков, а через несколько минут удвоил преимущество хабаровчан Ян Дрозг.

В начале второго периода Артём Минулин сократил отставание в счёте, однако спустя несколько минут третью шайбу «Амура» забросил Вячеслав Грецкий. Защитник магнитогорцев Робин Пресс вновь сократил отставание в счёте до минимума. «Амур» забил гол за 0,18 секунд до конца второго периода и смог удержать победный счёт в третьем периоде. Пятый гол хабаровчане забили в пустые ворота.