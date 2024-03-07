«Лада» впервые обыграла «Авангард» в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 7 марта. Тольяттинская «Лада» дома победила омский «Авангард» со счетом 4:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Попугаев (16-я и 53-я минуты), Скотт Космачук (33) и Егор Бабенко (58). У проигравших отличился Рид Буше (26).

«Лада» одержала первую победу в плей-офф КХЛ с 2009 года. Тольяттинская команда выступает в КХЛ впервые с сезона-2017/18, последний раз команда выходила в плей-офф в сезоне-2008/09 — первом в истории КХЛ. Тогда тольяттинцы в первом раунде плей-офф со счетом 2−3 в серии уступили московскому ЦСКА.

После победы «Лады» ни одна серия первого раунда плей-офф не завершится в четырех матчах. Это произойдет во второй раз в истории КХЛ, ранее такое случилось в сезоне-2022/23. Тогда в общей сложности команды провели 48 матчей на данной стадии, что стало рекордом турнира. В нынешнем сезоне клубы должны будут провести минимум 42 игры для определения всех участников второго раунда Кубка Гагарина.

«Авангард» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующий матч пройдет 9 марта в Омске.