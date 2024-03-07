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21:56 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА победил «Торпедо» и упрочил лидерство в серии Кубка Гагарина — 2024

В Нижнем Новгороде закончился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и СКА.

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На седьмой минуте первого периода Алекс Гальченюк с передачи Захара Бардакова открыл счёт во встрече.

Спустя две минуты Арсений Грицюк с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова удвоил преимущество гостей. Через 17 секунд Захар Бардаков с передач Артёма Земчёнка и Алекса Гальченюка сделал счёт 3:0. На 16-й минуте периода Арсений Варлаков с передачи Бобби Линча размочил счёт в игре.

В конце матча Марат Хайруллин сделал счёт 4:1, поразив пустые ворота.

СКА ведёт в серии со счётом 3−1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта. При победе клуба с берегов Невы серия завершится и СКА пройдёт в следующий раунд Кубка Гагарина — 2024.

Торпедо
1:4
1:3, 0:0, 0:1
СКА
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