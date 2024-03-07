СКА победил «Торпедо» и упрочил лидерство в серии Кубка Гагарина — 2024

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На седьмой минуте первого периода Алекс Гальченюк с передачи Захара Бардакова открыл счёт во встрече.

Спустя две минуты Арсений Грицюк с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова удвоил преимущество гостей. Через 17 секунд Захар Бардаков с передач Артёма Земчёнка и Алекса Гальченюка сделал счёт 3:0. На 16-й минуте периода Арсений Варлаков с передачи Бобби Линча размочил счёт в игре.

В конце матча Марат Хайруллин сделал счёт 4:1, поразив пустые ворота.