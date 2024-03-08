Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 54 шайб
«Вашингтон» дома разгромил «Питтсбург» со счетом 6:0.
ТАСС, 8 марта. «Вашингтон» дома со счетом 6:0 обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Том Уилсон (2-я минута), Александр Овечкин (21), Ник Дженсен (24), Хендрикс Лапьер (29), Иван Мирошниченко (37) и Сонни Милано (43). Одной результативной передачей отметился защитник «Вашингтона» Александр Алексеев.
Овечкин забросил 840-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).
Также российский нападающий и капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей. В матче с «Питтсбургом» Овечкин набрал 1531-е и 1532-е очко в НХЛ и вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров лиги в истории, обойдя канадского защитника Пола Коффи. 14-е место занимает канадский форвард Марк Рекки (1 533), лучшим бомбардиром лиги в истории является Гретцки (2 857).
20-летний Мирошниченко провел пятый матч в НХЛ и забросил дебютную шайбу в лиге. Российского нападающего признала третьей звездой встречи. В марте 2022 года у него диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное образование, поражающее лимфоузлы. В начале июня 2022 года Мирошниченко завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам. Он подписал трехлетний контракт с «Вашингтоном» 2 мая 2023 года. Годом ранее форвард был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим 20-м номером.
«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда набрала 67 очков в 61 матче. «Питтсбург» — седьмой с 64 очками после 61 встречи. В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 10 марта по московскому времени примет «Чикаго», «Питтсбург» вечером 9 марта по московскому времени на выезде сыграет с «Бостоном».
В других матчах игрового дня «Бостон» дома победил «Торонто» (4:1), «Нью-Джерси» с таким же счетом на своем льду обыграл «Сент-Луис». «Нэшвилл» дома одолел «Баффало» (4:2). «Флорида» на своем льду уступила «Филадельфии» (1:2). Дебютный матч в составе хозяев провел российский нападающий Владимир Тарасенко, перешедший во «Флориду» 6 марта в результате обмена из «Оттавы». Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска из 26.
«Каролина» дома со счетом 4:1 обыграла «Монреаль». Нападающий хозяев Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. «Коламбус» на своем льду был сильнее «Эдмонтона» (4:2). Форвард команды хозяев Дмитрий Воронков забросил шайбу. Его одноклубник вратарь Даниил Тарасов отразил 29 бросков из 31 и был признан первой звездой матча. «Тампа» дома уступила «Калгари» (3:6). Форвард гостей Андрей Кузьменко и нападающий хозяев Никита Кучеров отдали по результативной передаче. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 23.