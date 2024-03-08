Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 54 шайб

ТАСС, 8 марта. «Вашингтон» дома со счетом 6:0 обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 22, 8.03.2024, 3:00 Питтсбург 0 Вашингтон 6

В составе победителей шайбы забросили Том Уилсон (2-я минута), Александр Овечкин (21), Ник Дженсен (24), Хендрикс Лапьер (29), Иван Мирошниченко (37) и Сонни Милано (43). Одной результативной передачей отметился защитник «Вашингтона» Александр Алексеев.

Овечкин забросил 840-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

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Также российский нападающий и капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей. В матче с «Питтсбургом» Овечкин набрал 1531-е и 1532-е очко в НХЛ и вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров лиги в истории, обойдя канадского защитника Пола Коффи. 14-е место занимает канадский форвард Марк Рекки (1 533), лучшим бомбардиром лиги в истории является Гретцки (2 857).

20-летний Мирошниченко провел пятый матч в НХЛ и забросил дебютную шайбу в лиге. Российского нападающего признала третьей звездой встречи. В марте 2022 года у него диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное образование, поражающее лимфоузлы. В начале июня 2022 года Мирошниченко завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам. Он подписал трехлетний контракт с «Вашингтоном» 2 мая 2023 года. Годом ранее форвард был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим 20-м номером.

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«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда набрала 67 очков в 61 матче. «Питтсбург» — седьмой с 64 очками после 61 встречи. В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 10 марта по московскому времени примет «Чикаго», «Питтсбург» вечером 9 марта по московскому времени на выезде сыграет с «Бостоном».

Результаты других матчей

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 22, 8.03.2024, 3:00 Флорида 1 Филадельфия 2

В других матчах игрового дня «Бостон» дома победил «Торонто» (4:1), «Нью-Джерси» с таким же счетом на своем льду обыграл «Сент-Луис». «Нэшвилл» дома одолел «Баффало» (4:2). «Флорида» на своем льду уступила «Филадельфии» (1:2). Дебютный матч в составе хозяев провел российский нападающий Владимир Тарасенко, перешедший во «Флориду» 6 марта в результате обмена из «Оттавы». Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска из 26.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 22, 8.03.2024, 3:00 Каролина 4 Монреаль 1