Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн
Динамо М
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Северсталь
51
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
63
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
12
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
12
Хоккей. НХЛ
9.03
Аризона
Детройт
Хоккей. НХЛ
9.03
Колорадо
Миннесота
Хоккей. НХЛ
9.03
Анахайм
Даллас
Хоккей. НХЛ
9.03
Сиэтл
Виннипег
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Оттава
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Айлендерс
27
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Динамо Мн
Динамо М
ОТ
23
17:00
Спартак
Северсталь
51
17:00
Локомотив
ЦСКА
63
17:00
Ак Барс
Автомобилист
12
14:30
Салават Юлаев
Трактор
12
7.03
Торпедо
СКА
14
7.03
Лада
Авангард
41
7.03
Амур
Металлург Мг
52
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде

В Казани закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

ЦСКА
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК ЦСКА

Минутами позже в Ярославле завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча окончилась победой хозяев со счётом 6:3.

Таким образом, впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф — 2024 со счётом 1−4.

В сезоне-2013/2014 был похожий случай, когда «Трактор» не вышел в плей-офф, а московское «Динамо» проиграло в первом раунде «Локомотиву».

Напомним, в прошлогоднем финале ЦСКА был сильнее «Ак Барса» со счётом 4−3 в серии. Армейцы выиграли свой третий трофей в истории КХЛ.

Ак Барс
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Автомобилист
 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь