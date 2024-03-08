Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн
Динамо М
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Северсталь
51
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
63
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
12
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
12
Хоккей. НХЛ
9.03
Аризона
Детройт
Хоккей. НХЛ
9.03
Колорадо
Миннесота
Хоккей. НХЛ
9.03
Анахайм
Даллас
Хоккей. НХЛ
9.03
Сиэтл
Виннипег
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Оттава
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Айлендерс
27
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Динамо Мн
Динамо М
ОТ
23
17:00
Спартак
Северсталь
51
17:00
Локомотив
ЦСКА
63
17:00
Ак Барс
Автомобилист
12
14:30
Салават Юлаев
Трактор
12
7.03
Торпедо
СКА
14
7.03
Лада
Авангард
41
7.03
Амур
Металлург Мг
52
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:18 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило московскому в овертайме четвертого матча плей-офф КХЛ

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На льду «Минск-Арены» состоялся четвертый поединок в серии минского и московского «Динамо» в первом раунде плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо М
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В Международный женский день символическое вбрасывание перед игрой произвели пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт и первый заместитель председателя Мингорисполкома, заместитель председателя Белорусского союза женщин Надежда Лазаревич. Во время предматчевой разминки «зубры» понесли ощутимую потерю в составе: повреждение получил опытнейший защитник Дмитрий Коробов.

Стартовый период команды провели на равных и с редкими голевыми моментами, закончив отрезок с закономерными нулями на табло. Первое взятие ворот зрители увидели аккурат на экваторе поединка, когда минчане во второй раз в этой игре получили право поиграть в большинстве. На реализацию лишнего «зубрам» потребовалось всего 20 секунд — дебютную шайбу в текущем плей-офф забросил лучший бомбардир клуба в «регулярке» Сэм Энас.

В начале третьего периода впятером против четверки соперника оказались уже москвичи, которые также воспользовались шансом очень быстро — Алексея Колосова во второй игре кряду огорчил бывший одноклубник Седрик Пакетт. Впрочем, всего через минуту «зубры» снова были впереди: Энас филигранной передачей нашел Роба Хэмилтона, который оказался совершенно один перед чужими воротами — 2:1.

К сожалению, минчане остались верны себе в плане игровой дисциплины — на скамейку штрафников угодил Роман Горбунов, за что хозяева были наказаны все тем же Пакеттом. Впервые в текущей серии победитель матча определялся в овертайме, где удача была не на стороне «зубров». Викторию москвичам со счетом 3:2 и более уверенное лидерство в серии (3:1) принес воспитанник жлобинского «Металлурга» Егор Римашевский.

Пятый матч противостояния минского и московского «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина пройдет в воскресенье в столице России. Начало — в 17.00. Чтобы продлить сезон на еще одну домашнюю игру, нашим хоккеистам необходимо побеждать.

Динамо Мн
2:3ОТ
0:0, 1:0, 1:2
Динамо М
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь