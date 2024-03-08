Минское «Динамо» уступило московскому в овертайме четвертого матча плей-офф КХЛ

В Международный женский день символическое вбрасывание перед игрой произвели пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт и первый заместитель председателя Мингорисполкома, заместитель председателя Белорусского союза женщин Надежда Лазаревич. Во время предматчевой разминки «зубры» понесли ощутимую потерю в составе: повреждение получил опытнейший защитник Дмитрий Коробов.



Стартовый период команды провели на равных и с редкими голевыми моментами, закончив отрезок с закономерными нулями на табло. Первое взятие ворот зрители увидели аккурат на экваторе поединка, когда минчане во второй раз в этой игре получили право поиграть в большинстве. На реализацию лишнего «зубрам» потребовалось всего 20 секунд — дебютную шайбу в текущем плей-офф забросил лучший бомбардир клуба в «регулярке» Сэм Энас.



В начале третьего периода впятером против четверки соперника оказались уже москвичи, которые также воспользовались шансом очень быстро — Алексея Колосова во второй игре кряду огорчил бывший одноклубник Седрик Пакетт. Впрочем, всего через минуту «зубры» снова были впереди: Энас филигранной передачей нашел Роба Хэмилтона, который оказался совершенно один перед чужими воротами — 2:1.



К сожалению, минчане остались верны себе в плане игровой дисциплины — на скамейку штрафников угодил Роман Горбунов, за что хозяева были наказаны все тем же Пакеттом. Впервые в текущей серии победитель матча определялся в овертайме, где удача была не на стороне «зубров». Викторию москвичам со счетом 3:2 и более уверенное лидерство в серии (3:1) принес воспитанник жлобинского «Металлурга» Егор Римашевский.



Пятый матч противостояния минского и московского «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина пройдет в воскресенье в столице России. Начало — в 17.00. Чтобы продлить сезон на еще одну домашнюю игру, нашим хоккеистам необходимо побеждать.