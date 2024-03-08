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21:16 (мск), источник: БЕЛТА

Квартальнов о домашнем поражении «Динамо»: такому сопернику нельзя давать играть в большинстве

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги очередного матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против московских одноклубников, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: ХК «Динамо Минск»

Четвертый поединок динамовского противостояния в четвертьфинале Запада проходил на льду «Минск-Арены». По ходу встречи «зубры» дважды вели в счете благодаря голам Сэма Энаса и Роба Хэмилтона, но оба раза москвичи сравнивали цифры, а в овертайме вырвали победу со счетом 3:2.
Минское «Динамо» уступило московскому в овертайме четвертого матча плей-офф КХЛ

«Ситуация с удалением в чужой зоне в третьем периоде напомнила вторую игру, все было как под копирку. Нужно было сыграть спокойно, такому сопернику нельзя давать подобные возможности. Московское “Динамо” — лучшая команда регулярного чемпионата по игре в большинстве, и сегодня их мастера снова исполнили. В первом матче у нас получилось отыграть в меньшинстве, после чего они сделали выводы и подготовились. Что ж, это плей-офф, такие вещи случаются. Мы должны быть сильнее, — сказал Квартальнов. — Если говорить по игре в целом, то смотрелись неплохо, но, к сожалению, не смогли удержать. Молодые ребята немного подустали, в том числе эмоционально, трибуны гнали вперед. Пока у них маловато опыта в таких играх, надеюсь, к следующему матчу они восстановятся».

Таким образом, минское «Динамо» находится в одном поражении от вылета в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Пятый поединок в серии до четырех побед пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 10 марта, начало — в 17.00.

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