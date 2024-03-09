Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Детройт
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Миннесота
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Даллас
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Виннипег
Хоккей. КХЛ
8.03
Динамо Мн
Динамо М
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
8.03
Спартак
Северсталь
51
Хоккей. КХЛ
8.03
Локомотив
ЦСКА
63
Хоккей. КХЛ
8.03
Ак Барс
Автомобилист
12
Хоккей. КХЛ
13:30
Авангард
Лада
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Амур
Хоккей. КХЛ
8.03
Салават Юлаев
Трактор
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
8.03
Динамо Мн
Динамо М
ОТ
23
8.03
Спартак
Северсталь
51
8.03
Локомотив
ЦСКА
63
8.03
Ак Барс
Автомобилист
12
8.03
Салават Юлаев
Трактор
12
7.03
Торпедо
СКА
14
7.03
Лада
Авангард
41
7.03
Амур
Металлург Мг
52
Хоккей. КХЛ. Все результаты
01:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Бесславный финиш «Ак Барса», «Салават» в шаге от нового кошмара. Итоги дня в плей-офф КХЛ

Оба прошлогодних финалиста, как и «Северсталь», уже закончили сезон.

Спартак
ЦСКА
Ак Барс
Салават Юлаев
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Результаты матчей плей-офф КХЛ 8 марта, обзоры игр, видео, ход розыгрыша Кубка Гагарина, расписание матчей на 9 марта | Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

8 марта в плей-офф КХЛ состоялось пять встреч — три на Западе и две — на Востоке. Коротко подводим итоги всех матчей.

КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 8.03.2024, 14:30

Салават Юлаев1Трактор2

Пятый матч серии «Салавата» и «Трактора», в отличие от прошлых игр, уже не изобиловал драками и силовой борьбой на грани фола, хотя в состав Челябинска вернулся Бадди Робинсон. Почти двухметровый легионер Челябинска в итоге открыл счёт, забив первый гол «Трактора» в большинстве в этой серии. Уфа ответила голом Джоша Ливо. Первая тройка продолжила тянуть «Салават», но её усилий оказалось мало: хозяева провалились при игре «4 на 4», и Максим Шабанов забил свой первый гол в плей-офф. «Трактор» имеет отличные шансы закончить серию на домашнем льду, а Виктору Козлову надо срочно что-то делать с глубиной и решениями по составу.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 8.03.2024, 17:00

Спартак5Северсталь1

Серия «Спартака» и «Северстали» казалась самой равной и непредсказуемой в первом раунде, но в итоге закончилась всего за пять матчей. Уже можно говорить, что Череповцу не хватило помощи от нижних звеньев, и Андрей Козырев уже посетовал на то, что команду разграбили перед стартом сезона. У «Спартака» же в решающий момент сработала как раз глубина: три гола сегодня забили Беляев, Филин и Рубцов, которые бо́льшую часть прошлого сезона играли в ВХЛ, Теперь «Спартак» ждёт своего восточного соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 8.03.2024, 17:00

Локомотив6ЦСКА3

Старт игры в Ярославле получился для чемпионов кошмаром: 0:3, 2−17 по броскам. ЦСКА на один момент напомнил себя образца победных плей-офф, родив два гола из воздуха, но гол Алексея Береглазова на последней секунде первого периода окончательно добил команду Сергея Фёдорова. Не лучшим образом в игре и в целом в серии сыграл Иван Федотов, пропускавший необязательные голы, но и полевые игроки так и не смогли проснуться после летаргической регулярки. ЦСКА закончил сезон, и впереди у клуба большие перемены.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 8.03.2024, 17:00

Ак Барс1Автомобилист2

После 5:0 в Екатеринбурге все почему-то стали ждать от «Ак Барса» камбэк, словно забыв прошлые провальные игры. Первыми казанцы на своём льду забить не смогли и бездарно сыграли в большинстве в концовке периода, провалившись в своей зоне и позволив Бывальцеву забить такой важный в этой серии первый гол. Хотя Радулов после перерыва очень быстро сравнял счёт, потом активнее был «Автомобилист», и гол Семёна Кизимова в начале третьего периода был логичным. Толкового финального штурма у «Ак Барса» даже не получилось, команда нередко не могла преодолеть среднюю зону — «Автомобилист» во многом сенсационно, но абсолютно заслуженно идёт дальше.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 8.03.2024, 17:00

Динамо Мн2Динамо М3ОТ

Минское «Динамо», несмотря на прогнозы, вряд ли сдалось бы в серии просто так и наверняка рассчитывало выиграть обе домашние игры при безумной поддержке. Иностранные лидеры минчан своё дело сделали, отметившись двумя голами, однако москвичи ответили безумной бригадой большинства: дубль в ворота бывшей команды оформил Седрик Пакетт. В овертайме победный гол забил белорус, уроженец Жлобино Егор Римашевский — но играл он за московскую команду. «Динамо» может закончить серию в Москве, но сделать это будет весьма трудно.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь