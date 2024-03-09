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01:50 (мск), источник: Sport24

Кудашов: Многие недооценивают минское «Динамо», это очень сильная команда

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2) в овертайме четвертого матча первого раунда Кубка Гагарина.

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Кудашов: «Многие недооценивают минское “Динамо”, это очень сильная команда» | Источник: РИА "Новости"

После этой встречи счет в серии стал 3−1 в пользу московского «Динамо».

— Сегодняшняя игра ничем не отличалась от предыдущих — сценарий и настрой те же. Возможно, разница только в мелочах. Хорошо, что забили и вытащили эту игру — это важный момент.

— Долгое время вы не могли забить в равных составах, а единственный гол в этом формате сразу стал решающим. Почему не получалось?

— В очередной раз похвалю минское «Динамо» — многие недооценивают эту команду. Минчане расположились не на том месте, где им стоило бы быть — по определенным причинам им не хватило набранных баллов. Минск — очень сильная команда, они играют самоотверженно и организованно. У них много опытных людей в составе.

— Почему на таком важном отрезке сезона вы вновь пропускаете сразу же после такой важной заброшенной шайбы?

— Мы сделали определенные выводы — скользкие игры мы выигрывали, поэтому решили продолжать в том же духе (улыбается).

— После прошлой игры вы говорили, что довольны всеми игроками, но все же сделали достаточно изменений в составе. Какими соображениями руководствовались в тот момент?

— Мы немного затянули ротацию — изначально были немного другие планы на эту серию. Изменения были плановые и ожидаемые, все игроки заняли свои места. Не исключаю, что в следующей игре опять что-то будет меняться, — цитирует Кудашова пресс-служба московского «Динамо».

Следующий матч между командами состоится 10 марта в Москве.

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