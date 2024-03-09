Спартаковец Орлов допустил, что «Нью-Джерси» может отдать права на него другому клубу НХЛ

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Нью-Джерси» может передать другому клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) права на российского защитника Даниила Орлова, в настоящий момент выступающего в системе московского «Спартака». Об этом Орлов рассказал ТАСС.

Летом 2022 года Орлов был выбран «Нью-Джерси» в четвертом раунде драфта НХЛ под 110-м номером. За последние два года защитники Никита Охотюк и Шакир Мухамадуллин, также выбранные «Нью-Джерси» на драфте, были обменены в системы других команд НХЛ. Контракт Орлова со «Спартаком» действует до 2026 года.

«Вероятность, что права на меня там могут обменять, есть. Агенты со мной на связи. В любой момент мне могут позвонить. Но все, что я слышу от них, больше касается положительной стороны и того, что меня там ждут», — сказал Орлов.

Выступление в системе «Спартака».

20-летний защитник является воспитанником «Кристалла» из Электростали. Он выступает в системе красно-белых с 2022 года, в том числе за «Спартак» в Олимпбет — Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и за «Химик» Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). В нынешнем сезоне Орлов провел за основу «Спартака» 60 матчей в регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 7 очков (2 заброшенные шайбы + 5 результативных передач). В пятницу он открыл счет в первом матче серии плей-офф МХЛ против тульской «Академии хоккея имени Б. П. Михайлова» (3:2).

«Очевидно, что после КХЛ добавилось уверенности, все-таки я четвертый сезон в МХЛ. В каких-то моментах намного легче играть, в плане головы намного проще, да я почти не устал за игру», — рассказал Орлов.

По словам собеседника агентства, он не чувствует расслабленности, когда играет за команду МХЛ. «Наоборот, стараюсь приезжать сюда с холодной головой, — отметил Орлов. — Здесь тоже команда, я не один игрок, нас в заявке 22 человека, поэтому нужно вести за собой ребят, тем более что у многих ребят это вообще первый матч плей-офф. Просто надо скорее дополнять эту команду».